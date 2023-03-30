В Саратовской области планируется запустить производство электрических минивэнов марки Alfarus, которые будут конкурировать с обрусевшими электрическими «китайцами» Evolute i-Pro и «Москвичом 3е», а также с обещанным АвтоВАЗом Lada e-Largus

За основу первенца бренда Alfarus возьмут китайский электромобиль FAW Bestune NAT, который производится в Поднебесной с 2021 года. Выпуск наладят во втором квартале текущего года на предприятии в городе Энгельсе. Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, отверточную сборку организуют на основе соглашения между пензенской компанией «АльфаТех» и китайским концерном FAW. До конца года в Энгельсе планируется собрать 2 тыс. таких машин, значительная часть которых будет работать в сфере такси и каршеринга. В перспективе «АльфаТех» собирается локализовать производство батарей и освоить выпуск зарядных станций. Также планируется закупать автомобильные стекла, детали из пластика и светотехнику у партнерских предприятий в РФ.

В активе детища Alfarus – симпатичный дизайн с отсылкой к моделям концерна PSA разных лет, большая площадь остекления, просторный пятиместный салон и добротная, особенно по меркам таксомоторов, внутренняя отделка. При внешних габаритах 4450 × 1840 × 1680 мм машина имеет внушительную (2850 мм) колесную базу. Салон отделан симпатичными и одновременно износостойкими материалами. Важная компоновочная «фишка» – сдвижная правая задняя дверь с электроприводом. Такое решение отлично увязывается с задачами пассажирских перевозок. Еще одно конкурентное преимущество – спинка переднего пассажирского кресла, складывающаяся в горизонтальную плоскость. Объем багажного отделения составляет 454 л.

На китайском рынке модель предлагается исключительно с электродвигателем мощностью 136 л.с. и 260 Нм, смонтированным на передней оси. С таким силовым агрегатом «максималка» минивэна ограничена на отметке 140 км/ч. Однако в моторной гамме FAW Bestune NAT имеется и топовый агрегат на 164 л.с. Какой именно будет моторная линейка модели для России, говорить пока рано.

Плоская батарея, размещенная в панели пола, имеет функционал быстрой замены на специальных станциях. При этом предусмотрено два варианта емкости блока – на 53 и 55 кВт⋅ч. Соответственно, запас хода заявлен на уровне 401 и 419 км. Благодаря системе быстрой зарядки запас тяговой батареи можно восполнить с 20 до 80% всего за полчаса.

В списке опций электрокара значатся 17 дюймовые колесные диски, два эйрбега, система мониторинга давления в шинах, ABS, EBD, ESP, круиз-контроль, цифровая приборка, 10 дюймовый тачскрин мультимедиа, задние датчики парковки, камера заднего вида, система рекуперации энергии торможения, встроенный видеорегистратор, светодиодная оптика и кондиционер с системой очистки воздуха.

Что касается цены, в Китае без учета дотаций FAW Bestune NAT оценен в 164?800 юаней, это соответствовало на момент написания статьи 1?730?000 рублей. Эксперты прогнозируют, что с учетом субсидий цена для России составит для конечного потребителя порядка 2 млн рублей. Иными словами, модель окажется примерно в том же ценовом коридоре, что и один из ключевых конкурентов — Evolute i-Pro липецкой сборки.