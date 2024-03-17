Перед вами один из лучших электромобилей в классе, сочетающий в себе практичность, заманчивую цену и знакомый значок MG. Правда, за всем этим скрываются китайские технологии

Больше не думайте о MG как о каком-то бюджетном игроке с китайскими корнями — в 2023 году в Великобритании автомобилей этой марки продано больше, чем Skoda, Land Rover или Tesla! Длительная гарантия, низкие ставки по кредиту и аренде, широкая дилерская сеть и значительно меньшие перебои в поставках, чем у конкурентов, оказались рецептом успеха.

Те, кто считает MG 4 китайским конкурентом Volkswagen ID.3, не так уж и далеки от истины. Он построен на новой масштабируемой электрической платформе-скейтборде с тонкой батареей под полом. Будучи заднеприводным, MG 4 гораздо менее склонен к пробуксовке при малейшем намеке на ускорение, как это происходит в MG 5 или ZS EV. Его изящные колеса так же на удивление хорошо сглаживают неровности, а управляемость просто превосходна.

Новая платформа обеспечивает сбалансированное распределение веса 50:50 и низкий центр тяжести, и это оправдывает себя. MG 4 не просто хороший бюджетный электромобиль, это отличный электромобиль для вождения, и точка! Он комфортнее, чем ID.3 или Cupra Born, и лучше, чем Renault Zoe или Kia Niro EV. Даже базовая версия имеет достойные характеристики: самый медленный MG 4 SE с электродвигателем мощностью 201 л.с. разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7,5 с. Модификация Trophy Extended Range с двигателем мощностью 242 л.с. то же самое упражнение, проделывает за 6,1 с. Настоящий хот-хэтч!

Интерьер, хоть и напоминает ID.3, выглядит более сдержанно и минималистично. Кнопки пуска нет. Просто сядьте в кресло водителя, нажмите на тормоз — и машина оживет. Как только она синхронизируется с системой бесключевого доступа, два превосходных экрана высокой четкости будут смотреть на вас поверх моря кожзаменителя. Немного освоившись, вы вскоре обнаружите, где MG немного сэкономила. Например, здесь нет подсветки зеркал в солнцезащитных козырьках, а пластик на дверях и внизу передней панели звучит глухо, как дешевый китайский чемодан. Но ведь на скорость это не влияет, верно?

Физические кнопки сведены к минимуму и вынесены под экран медиацентра. И вот здесь-то

и возникает первое настоящее раздражение: если в MG черпали вдохновение в ID.3, то почему большинство элементов управления перенесено на сенсорный экран? Управление климат-контролем через меню медиацентра удручает. Также бесит то, что режимы движения, рекуперация и даже круиз-контроль активируются через скрытое подменю. Да, и не утруждайтесь использованием беспроводной зарядки — она настолько скользкая, что ваш телефон улетит с нее на первом же повороте.

Многофункциональные кнопки на руле не имеют надписей, но за несколько дней к ним можно привыкнуть. Если же вы предпочитаете «физические» ручки и кнопки, стоит присмотреться к другим моделям. Также не понравилась чрезмерно агрессивная функция удержания полосы, которая резко дергает руль, если вы вдруг осмелитесь выйти за пределы разметки.

Пространство для пассажиров приемлемое. Багажник здесь правильных размеров и формы, и, хотя он не очень глубокий, под полом есть место для хранения зарядных кабелей.

При этом ценник MG 4 просто фантастический: от 27 тыс. фунтов стерлингов за версию начального уровня или от 29,5 тыс. за модификацию Long Range с батареей емкостью 64 кВт⋅ч. Сравните с Volkswagen ID.3, который стоит от 37,5 тыс. фунтов стерлингов. Даже гораздо меньший по размерам Vauxhall Corsa-e обойдется дороже — в 32,5 тыс. фунтов. А еще MG 4 можно взять по подписке с залогом в размере 35% за невероятные 99 фунтов стерлингов в месяц! Неудивительно, что эти машины разлетаются как горячие пирожки…

Так стоит ли покупать MG 4? Возможно, впервые с тех пор, как два десятилетия назад MG перешла под контроль китайской SAIC, ответом является громкое «Да!».

MG удалось создать отличный электромобиль, который каким-то невероятным образом оказался дешевле своего главного конкурента более чем на 10 тыс. фунтов стерлингов. При этом он оснащен всем необходимым, хорош на дороге и обеспечен семилетней гарантией производителя. Это определенно один из самых больших сюрпризов 2024 года, и мы искренне рекомендуем MG 4 к покупке, если вы знаете, где будете его заряжать.