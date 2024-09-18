Cyberster — это автомобиль, появления которого никто не ожидал от купленной китайцами британской марки. И, что еще более удивительно, этот максимально соответствует духу бренда, недавно отметившего свой 100-летний юбилей

Первые эскизы этого родстера были созданы в лондонской дизайн-студии MG еще в 2017 м. Но «зеленый свет» на запуск в производство Cyberster получил только в прошлом году. На рынок Великобритании он вышел и того позже, впрочем, эта задержка была оправданна — дебют модели на своей исторической родине совпал со столетием марки MG. Отсюда и шильдик 100th Anniversary на боках Cyberster.

Новинка построена на той же архитектуре Modular Scalable Platform, что и MG 4. Низкий кузов родстера имеет классические пропорции — усеченная задняя часть, уютный кокпит и длинный капот, который выглядит так, будто под ним прячется V8. Но о бензиновых моторах придется забыть — перед нами электромобиль. Причем довольно тяжелый: заднеприводная версия Cyberster Trophy с электромотором мощностью 335 л.с. и батареей на 77 кВт·ч весит 1885 кг. Тем не менее ускоряется родстер довольно резво — до сотни с места за 5,0 с, а заявленный запас хода достигает 500 км.

Полноприводная версия Cyberster GT — самый мощный серийный MG за всю историю бренда. Второй мотор, приводящий в движение передние колеса, дает дополнительно 161 л. с. В результате суммарная мощность родстера взлетает до 496 л с., это дает ошеломляющий прирост производительности, даже несмотря на увеличение веса машины на 100 кг. Время ускорения от 0 до 100 км/ч падает до 3,2 с – столько же тратит на разгон до сотни McLaren F1! Правда, запас хода по WLTP тоже падает, но все еще составляет вполне приличные 445 км.

Интерьер Cyberster совсем не похож на те, что характерны для классических родстеров. Приборная панель состоит из трех экранов, а четвертый находится на центральной консоли. Четкость графики впечатляет, и как только вы потратите час или около того на изучение системы, сенсорные элементы управления станут столь же интуитивно понятными, как и у вашего смартфона. Однако есть и эргономические просчеты: при естественном хвате руля на 10 и 2 часа левая рука полностью закрывает экран «навигации». А доступ к электронной почте и прогнозу погоды на правом экране во время вождения кажутся совершенно излишними.

Подгонка деталей и качество отделки салона также на высшем уровне. Все швы сделаны аккуратно и точно, в зоне досягаемости рук водителя находятся тактильно-приятные материалы, и между ними прослеживается общая согласованность. Хотя некоторые моменты раздражают. Например, странное сочетание элементов управления: основные кнопки настройки «климата», удобно сгруппированные над центральным экраном, являются сенсорными, а все остальные кнопки на центральной консоли — «физические». Рычаг ручного тормоза расположен внизу у правого колена, вместе с ручкой регулировки фар. Также бесит собирающий отпечатки пальцев черный глянец на блоках кнопок управления стеклоподъемниками и электроприводами сидений. За креслами есть удобные сетчатые отсеки для хранения сумок и курток, но водители ростом выше 180 см предпочли бы им дополнительные несколько сантиметров пространства для ног. Электрорегулируемые кресла хочется опустить сантиметров на пять ниже. Их подушка, как у всех «китайцев», слишком коротка и не дает поддержки под коленями.

Но все эти недостатки затмеваются удивительно хорошей — нет, превосходной — плавностью хода и качеством езды. Шасси кажется прочным как скала. С опущенной крышей на низких скоростях в салоне Cyberster тихо, как при просмотре фильма с минимальной громкостью. Ветер почти не задувает, два электродвигателя едва слышно шуршат, салон не скрипит и не дребезжит, а хорошо продуманный искусственный звук выхлопа создает полную иллюзию езды на машине с ДВС.

Несмотря на 20 дюймовые диски, «обутые» в шины Pirelli P Zero PZ4 Elect размерностью 245/40 спереди и 275/35 сзади, GT едет с породистым ощущением комфорта, который знаком владельцам родстеров Jaguar и Lotus. Рулевое управление быстрое и точное, тормоза схватывают мгновенно, а распределение веса 50:50 вкупе с доступным в любое время максимальным крутящим моментом дает полный контроль над машиной. Родстер едет легко, и кажется, что весит он где-то

на полтонны меньше, чем указано в ТТХ.

Режимы вождения меняют усилие на руле, отзывчивость акселератора, степень участия электронных помощников, а также распределение крутящего момента между осями. Предустановка Comfort дает более задемпфированную правую педаль, умеренный контроль ассистентов и подключает полный привод по требованию. Sport делает акселератор резче, руль — тяжелее, «усыпляет» бдительность электроники и включает постоянный полный привод. Также есть режим Custom, позволяющий задать собственные настройки, а также убийственный режим Track, который отключает всех электронных ассистентов и выкручивает из двигателей максимум возможностей, его лучше использовать на гоночном треке.

Также в Cyberster предусмотрен Launch Control. Для его активации нужно перейти в режим Sport, одновременно выжать тормоз и газ, подождать, пока на панели приборов не появится синий символ ракеты, а спидометр не будет имитировать гиперпространство из «Звездных войн», и резко убрать левую ногу с тормоза. Послышится робкая попытка шин сорваться в пробуксовку, а затем вас резко вдавит в кресло, и машина начнет прорываться к трехзначным скоростям с яростью хищника, бросающегося в погоню за своей жертвой.

Список родстеров, которые все еще используют двигатель внутреннего сгорания, стремительно сокращается. Jaguar F-Type ушел с рынка, а гламурный BMW Z4 скорее имитирует спортивный автомобиль, чем является таковым по факту. Но и с «электричками» здесь не густо: Polestar 6 выйдет только через несколько лет, а новая Tesla Roadster пока остается мечтой Маска. И когда эти модели появятся в автосалонах, вероятнее всего, они будут значительно дороже родстера от MG. При этом в следующем году MG почти наверняка выпустит Cyber GTS — версию Cyberster с жесткой крышей. Китайцы вцепились в этот сегмент мертвой хваткой!

Да, связь MG эпохи SAIC со старыми британскими спорткарами выглядит довольно натянутой, но Cyberster оказался намного лучше, чем от него можно было ожидать. В этом электромобиле жив дух классических MG, хотя переселение душ про­изошло с использованием китайских технологий.

