Хит за хитом

Arona — настоящий хит VW Group: за 8 лет было продано порядка 750 тыс. таких кроссоверов. Сможет ли последнее обновление подогреть интерес к уже немолодой модели?

С момента запуска в 2017 году Seat Arona пережил уже второй рестайлинг. В этом обновлении появились новые фары и бамперы, изменился рисунок колесных дисков, а цветовая палитра стала шире. При этом внутри мы видим почти все то же самое, что и раньше: лишь легкие изменения в отделке и «начинке» кроссовера.

Двигатели остались прежними, все они — бензиновые с турбонаддувом, с механической или роботизированной коробкой передач. Это 1,0 литровый трехцилиндровый мотор мощностью 94 или 113 л.с., а также 1,5 литровый четырехцилиндровый, развивающий 150 л.с. и работающий исключительно в паре с 7 ступенчатой DSG. В 2027 году ожидаются изменения — Seat подтвердил появление мягких гибридов. Они получат прирост крутящего момента и будут называться eTSI.

Перечень модификаций Arona для рынка Великобритании сокращен вдвое — с восьми до четырех. Новинка имеет много стандартных опций в базовой комплектации, а в более дорогих версиях добавлены приятные мелочи вроде спортивных акцентов и сидений с улучшенной боковой поддержкой в Arona FR.

Как ни странно, но мы бы рекомендовали к покупке начальную версию с 1,0 литровым двигателем — она сэкономит вам немного денег и топлива. Переплачивать за 1,5 литровый мотор не стоит, несмотря на то что с ним разгон до сотни идет на 1,6 с быстрее, по факту разительных отличий в динамике нет. При движении на Arona действует простая физика: она чуть сильнее кренится в поворотах, чем соплатформенная Ibiza, но в целом едет вполне комфортно и хорошо управляется.

Изменения в отделке салона едва заметны, при этом новые сиденья, хоть и имеющие тканевую обивку, выглядят добротно. В «младших» комплектациях кроссовера используются аналоговые приборы, а в более дорогих — цифровые. Базовая Arona оснащена 8,2 дюймовым экраном медиацентра, «старшие» комплектации — 9 дюймовым. Оба варианта работают отлично, так как ничем не отличаются от мультимедиа, которые ставятся на Golf и другие модели концерна VW.

Множество «физических» переключателей означает, что вам гораздо реже придется тыкать в экран для изменения различных настроек (за исключением системы ADAS, управляемой с помощью кнопок на руле). В эргономике все продумано до мелочей, и даже дешевый пластик не портит общего восприятия качества. Места сзади чуть больше, чем в Ibiza, и вполне достаточно для двух взрослых. Багажник объемом 400 л вместительнее, чем у Opel Mokka или Mini Aceman.

Хотя обновление принесло мало изменений, Arona по-прежнему остается отличным компактным кроссовером, с достаточно просторным салоном и прекрасной управляемостью. Поставки этой модели на британский рынок начнутся в первом квартале 2026 года. Цены пока не объявлены, но они должны быть интересными. Seat позиционируется как бренд начального уровня в составе VW Group, а значит, обновленная Arona может оказаться дешевле Skoda Kamiq и VW T-Cross. 
 

