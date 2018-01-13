"История «Синего слона»"

125 лет назад кузнец Генрих Шмитц из немецкого городка Альтенберг решил расширить свое дело и заодно занялся торговлей телегами, сельхозмашинами и скобяными изделиями. Со временем его мастерская выросла в большое предприятие по выпуску автоприцепов, которое сегодня носит имя Schmitz Cargobull и является одним из крупнейших в Европе

Первый автомобильный прицеп этой компанией был построен в 1928 году. В сущности, это была все та же телега, но с массивными резиновыми шинами и специальным сцепным устройством. В 1932 году фирма получила наименование Heinrich Schmitz, Maschinen und Fahrzeugbau («Генрих Шмитц, производство машин и транспортных средств»). В это время в ней работало около 75 человек. Но уже к середине 1930-х ассортимент предприятия заметно расширился – из его ворот выходили полуприцепы, предназначавшиеся для седельных тягачей, и прицепы для сухих грузов.

Вторая мировая война приостановила развитие компании, однако возглавившие ее в 1943 году сыновья основателя Йозеф и Август сумели сохранить производство. А когда после окончания войны Германия начала восстанавливать разрушенное хозяйство, автомобильные прицепы стали играть в этом процессе далеко не последнюю роль. Дела фирмы снова пошли вверх.

Успехи и кризисы

В 1948 году предприятие было переименовано в Schmitz-Anhänger Fahrzeugbaugesellschaft, а к началу 1950-х освоило выпуск новой для себя продукции – изотермических кузовов, которые использовались для перевозки скоропортящихся грузов, требовавших поддержания определенного температурного режима. Конечно же, фирма продолжала выпускать и целый ряд других типов прицепов. Последовательность принесла свои плоды: в 1960-х началось активное расширение бизнеса компании, которая к тому же стала приобретать общеевропейскую известность. В то время она работала под девизом: «Прицепы Schmitz дополняют каждый автопоезд», и этот слоган как нельзя лучше отражал реальную цель бренда.

Успех пришел не только благодаря удачно складывавшейся конъюнктуре рынка, но и за счет упорной работы по совершенствованию продукции, в связи с чем был получен целый ряд патентов на изобретения. Ярким примером может послужить управляемая ось, обеспечивающая следование колес полуприцепа по колее тягача.

В 1961 году численность персонала достигла уже 300 человек, которые произвели более 300 транспортных средств, а годовой оборот компании превысил 10 млн марок. Среди ее продукции были прицепы и седельные полуприцепы, кузовные надстройки и самосвалы, автоцистерны и управляемые оси. Значительная часть этих надежных и технически современных изделий шла на экспорт. Причем спрос на них рос так быстро, что к концу десятилетия производственных мощностей в Альтенберге уже не хватало и компания начала возводить заводы в Берлине и Вредене.

В начале 1970-х бразды правления перешли к представителям третьего поколения семьи Шмитц – Хайнцу и Петеру. Кроме них в 1974 году в состав руководства вошел Бернд Хофман. По времени это совпало с мировым нефтяным кризисом. Но, как бы парадоксально это ни звучало, кризис сыграл в истории компании положительную роль – у нее появились новые заказчики из Ливии и Ирака, что дало ощутимый толчок к дальнейшему развитию.

Красноречивее всего об этом говорят цифры: в 1977 году число сотрудников фирмы перевалило за 500; в 1986-м их было уже 1000, а в 1992-м – более 2000 человек. В целом же с 1970 по 1990 год обороты компании выросли в 10 раз, превысив 250 млн немецких марок. Предприятие стало крупнейшим в Германии производителем прицепов.

Ближневосточные заказы во многом способствовали улучшению финансового положения компании, и в середине 1980-х она была настолько крупной, что, когда началась ирано-иракская война и спрос на прицепы в регионе резко снизился, она смогла пережить этот серьезный спад и даже продолжить свое развитие. Правда, уже под новым именем – Schmitz Cargobull. Эмблемой фирмы стало изображение синего слона.

Кстати, именно в те годы были сделаны первые шаги к сотрудничеству с Советским Союзом. В 1982 году внешнеторговому объединению «Совтрансавто», успешно работавшему на европейском рынке автоперевозок, потребовались современные автоприцепы, и представители СССР вышли на руководство Schmitz Cargobull с предложением об их закупке. С тех пор сотрудничество этой компании с нашей страной неуклонно развивается.

Как, впрочем, и сама фирма, несмотря на кризисы, время от времени будоражащие мировую экономику. Особенно трудным для нее стало последнее десятилетие XX века: расклад сил в мире резко изменился из-за распада СССР и объединения Германии. А следом за политическими изменениями пришли и экономические. Из-за упавшего спроса компании пришлось не только ограничить ассортимент продукции, но и экономить буквально на всем. А в марте 1999 года был даже отменен ранее запланированный выпуск биржевых акций.

Правильность выбранного курса подтвердило время: если в 1992/93 финансовом году было произведено 5100 транспортных средств, то в 1998/99-м – уже 17 000, а оборот составил 944,3 млн немецких марок. В конце 1998 года предприятие изменило название на Schmitz Cargobull AG. Собственниками компании с равными долями стали три семьи: Петера Шмитца, д-ра Хайнца Шмитца и Бернда Хофмана.

Уверенность в будущем

XXI век Schmitz Cargobull AG встретила с полной уверенностью в своем будущем. Сегодня компания ежегодно выпускает около 57 000 транс-портных средств и насчитывает почти 5700 сотрудников. Предприятие является одним из ведущих европейских производителей седельных полуприцепов, прицепов и кузовных надстроек для грузов общего назначения, сыпучих материалов, а также грузоперевозок, требующих определенного температурного режима. В 2016/17 финансовом году оборот корпорации вплотную приблизился к 2 млрд евро!

Продолжается и развитие ее международных связей. В частности, 2014 и 2015 годы ознаменовались успешным выходом на азиатский рынок путем создания совместного предприятия с китайским партнером Dongfeng. Кроме того, Schmitz Cargobull AG имеет предприятия в Испании, Литве, не прекращает взаимовыгодного сотрудничества и с Российской Федерацией. Так, в 2006 году было основано ООО «Шмитц Каргобулл Руссланд» с головным офисом в Москве, а в 2016-м – открыт завод в Подмосковье.

Обслуживанием российских покупателей занимаются центры продаж, базирующиеся в обеих столицах, и многочисленные региональные представители. Кроме того, к услугам клиентов обширная сервисная сеть, состоящая из более чем 80 мастерских-партнеров, распределенных по всей территории России.

И, разумеется, компания развивается глобально. В 2017 году сдан в эксплуатацию новый завод в турецком городе Адапазари, где производят полуприцепы-шторники и изотермические полуприцепы. Планируется открытие еще одной монтажной линии для самосвальных полуприцепов. Еще одним важным шагом по расширению влияния на международном рынке стало приобретение доли в южноафриканской производственной компании GRW. Все это дает возможность Schmitz Cargobull AG встретить свой 125-й день рождения с оправданным оптимизмом.