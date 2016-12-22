Международный автосалон коммерческих автомобилей в Ганновере оказался щедрым на премьеры в сегментах легких и тяжелых грузовиков, автобусов, фургонов, пикапов и спецтехники, а главными трендами стали электрификация, топливная эффективность и беспилотные технологии
Нынешний международный автосалон в Ганновере стал 66-м по счету. На площади 270 тыс. кв. м свои новинки представили более 2 тыс. производителей коммерческой техники из 52 стран, что на 15% превышает показатель предыдущей выставки, прошедшей два года назад. В числе новичков оказалась «Группа ГАЗ» – единственный российский участник мотор-шоу.
Что же касается самых интересных экспонатов, то и в разряде тяжелых грузовиков тон задавали представители «большой семерки» (Mercedes Benz, MAN, DAF, Iveco, Scania, Volvo и Renault), и в классе LCV бал правили гранды этого сегмента – Volkswagen, Mercedes-Benz, Peugeot/Citroen, Fiat, Toyota, Nissan.
Немецкие концерны с самыми масштабными стендами оказались по традиции в центре внимания. Настоящим героем выставки стал фургон Volkswagen Crafter нового поколения. В отличие от предшественника, базировавшегося на платформе Mercedes-Benz Sprinter, новичок делит фирменную модульную платформу MDB со своим «близнецом» MAN TGE, еще одним шоу-стоппером Ганновера. Новая «тележка» предполагает усовершенствованные 2-литровые дизели стандарта Euro 6, три варианта привода (передний, задний, полный) и передовую цифровую архитектуру с адаптивным круиз-контролем, автопарковщиком, камерой заднего вида и системой предотвращения столкновений. Выпуск новинок Volkswagen и MAN налажен на новом заводе в польском городе Вжесня. Но если Crafter доберется до российских дилеров уже в январе 2017 года, то его клона из стана MAN придется ждать до 2020-го, о чем нам сообщил представитель марки MAN Грегор Жентжч.
Показательно, что в Ганновере справил дебют также прототип электрической версии Crafter, оснащенный 134-сильным электромотором. По словам председателя правления марки «Volkswagen Коммерческие автомобили» Экхарда Шольца, серийные электрофургоны начнут выпускать уже в следующем году. Однако появление таких машин в России, увы, отдаленная перспектива. «Сначала нужна инфраструктура, которая у нас пока не создана, потом – продукт», – говорит менеджер по коммуникации российского офиса «Volkswagen Коммерческие автомобили» Наталья Костенок. Зато в 2017 году в России появятся Transporter PanAmericana нового поколения (c увеличенным дорожным просветом и фирменным полным приводом 4Motion) и специальная версия Amarok Canyon, теперь доступная с турбодизелем V6 стандарта Euro 6, также дебютировавшие в Ганновере.
На стенде компании Mercedes-Benz Trucks футуристические концепты соседствовали с модернизированными «локомотивами» продаж. На подиуме расположился 26-тонный концептуальный грузовик Urban eTruck с двумя электромоторами, развивающими совокупно 335 л.с., и литий-ионной батареей, обеспечивающей запас хода 200 км. Изюминкой модели, ориентированной на эксплуатацию в городе, стали обтекаемые формы кабины, камеры вместо боковых зеркал и пара дисплеев системы управления в салоне. Как и серийные новинки, Urban eTruck оснащен телематической системой FleetBoard, связывающей водителя, диспетчера и автомобиль в единый комплекс.
Несколько шагов от подиума – и вы видите уже знакомые серийные модели Mercedes-Benz в самом современном прочтении. Новые модификации грузовиков Actros, Arocs и Antos оснащены более производительными моторами и трансмиссиями, система прогнозирующего круиз-контроля (PPC) обрела усовершенствованный алгоритм, новейшие системы автоматического торможения и ассистент поворота сделали езду безопаснее.
В Ганновере мне удалось поговорить и с генеральным директором ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» Хайко Шульце, который рассказал, что проект по строительству тяжелых немецко-российских грузовиков в Татарстане развивается успешно. По словам собеседника, с запуском новой площадки компания приблизится к реализации своих планов – стать лидером российского рынка. А важным инструментом для достижения этой цели станут локализация и совместные производственные площадки, дающие льготы, доступные местным производителям.
А вот в центре экспозиции малотоннажных Mercedes-Benz оказался футуристический шоу-кар Vision Van, дающий представление о транспорте будущего. Концепт, оснащенный 101-сильным электромотором, управляется при помощи джойстика, на борту имеются квадрокоптеры, способные взлетать с крыши фургона и доставлять посылки весом до 2 кг. Грузовой же отсек уподоблен выдвижному ящику стола. Внимание гостей выставки привлекли также новые модификации фургона Sprinter c более экологичными и производительными дизелями стандарта Euro 6. Кроме того, модели Vito и Citan предстали с новым оформлением экстерьера и интерьера.
На стенде шведской Scania наибольший интерес вызвали грузовики с новыми кабинами S- и R-серий, выполненными в современной стилистике. Автомобили отличают также модернизированные шасси и тормозная система, более экономичные и производительные дизели стандарта Euro 6 (в частности, новый рядный шестицилиндровый 13-литровый 500-сильный дизель), еще более высокий уровень отделки, комфорта и безопасности. Так, для кабин нового поколения стали впервые доступны боковые шторки безопасности, появились новейшие аудиосистемы, элементы автопилотирования и система предотвращения столкновений. Кроме того, скандинавы представили новую эффективную систему мониторинга автопарка, позволяющую сократить время простоя машин.
Итальянцы из Iveco тоже нашли способы привлечь публику. И дело не только в девушках в обтягивающих костюмах, позировавших на стенде, но и в искрометном концепте седельного тягача Z Truck с футуристичной кабиной, 460-сильным двигателем, работающем на сжатом природном газе, и инновациях в сфере автопилотирования. В кабине концепта вместо привычного руля – штурвал, взамен управляющих кнопок – сенсорные дисплеи, а в списке оборудования значатся… душ и огромный экран развлекательного комплекса. В серийной линейке в центре внимания оказался магистральный тягач нового поколения New Stralis XP. А среднетоннажник Iveco Eurocargo обрел полностью пневматическую подвеску.
Компания DAF продемонстрировала полную линейку продуктов, задающих новые стандарты эффективности и качества. Это модели LF для региональных перевозок, универсальные CF и флагманские модели XF для тяжелых условий эксплуатации и перевозок на дальние расстояния. Были также показаны модернизированные двигатели PACCAR PX-5 и PX 7 для грузовиков серий LF и CF и эффективные комплексные транспортные решения – в частности, система управления парком техники DAF Connect.
Компания MAN помимо LCV TGE представила обновленные грузовики семейства TGX и TGS, ставшие еще более экономичными, новую линейку двигателей класса Euro 6 и модернизированный «автомат» MAN TipMatic, получивший индивидуальные настройки для различных режимов движения. Особый интерес вызвали седельный тягач TGS на электрической тяге (для ночных внутригородских грузоперевозок) и макет электробуса на базе MAN Lion`s City, способного восполнять частичный заряд аккумулятора на остановках.
Турецкий производитель Anadolu Isuzu, работающий по лицензии японской марки, показал городские, международные и туристические автобусы Сitiport, Сitibus и Visigo. В числе их преимуществ – просторная внутренняя планировка и соответствие стандартам Евросоюза. Скажем, 9,5-метровый междугородний автобус средней вместимости Visigo оснащен 254-сильным дизелем Cummins стандарта Euro 6.
В сегменте LCV заявку на успех подает трио Peugeot Expert, Citroen Space Tourer и Toyota Proace. Эти модели имеют общую агрегатную базу, но дизайн каждого соотнесен со стилистикой марки. «Тройняшек» выпускает французский завод PSA.
Особо следует отметить пусть и небольшой, но представительный стенд «Группы ГАЗ». Нижегородцы показали, по сути, всю свою линейку («ГАЗель Next», «ГАЗон Next», низкопольный автобус). Но настоящий фурор вызвал грузовик Ural Nеxt, внешне напоминающий бронетранспортер, хотя и вполне готовый к мирному труду, в том числе в Западной Европе. По словам директора по экспорту ООО «ГАЗ Интернешнл» Леонида Долгова, сегодня компания ориентируется на рынки стандарта Euro 5 и ниже (СНГ, Африка, Латинская Америка), но работа по переходу на Euro 6 (это касается двигателей ЯМЗ) ведется. Уже освоен рынок Сербии, в планах – штурм других балканских рынков, стран Африки, Азии и Латинской Америки. А западноевропейцам могут приглянуться перспективные «ГАЗели» на электротяге.
Наконец, интересно, что на мотор-шоу не затерялись производители автокомпонентов – их экспозиции получились как никогда масштабными. Так, немецкая ZF выступила в буквальном смысле прозрачно. На примере полномасштабного макета грузовика из оргстекла демонстрировалась слаженная работа видеокамер, радара, бортовой электроники и ее связи с шасси, тормозной системой и рулевым управлением. Желающие могли ощутить, как виртуальный прототип совершает так называемое маневровое уклонение – это новая технология предупреждения столкновений для коммерческих транспортных средств, разработанная ZF cовместно с компанией WABCO.
Еще одна немецкая компания – Webasto – показала новые модели предпусковых подогревателей (Thermo Top Pro 120/150), отличающихся улучшенной ремонтопригодностью и менее затратным обслуживанием. Здесь же был транспортный рефрижератор Frigo Top RT-DSMT с небольшим весом и интеллектуальной системой управления и эффективный накрышный кондиционер Cool Top 110 RT-CS для фургонов и небольших автобусов.
Подводя итог, признаем, что нынешний смотр коммерческого транспорта в Ганновере получился чрезвычайно масштабным и представительным. Тем самым подтвердив, что в глобальном плане отрасль находится сегодня на подъеме.
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