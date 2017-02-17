Лизинг автомобилей в России снова «пошел в гору». Причем особенно быстро развивается лизинг грузового и другого коммерческого транспорта – применение соответствующих схем дает немало преимуществ корпоративным покупателям

Лизинговый бизнес всегда тонко реагирует на экономические неурядицы и, наоборот, взлеты. Неудивительно, что за последние два года в России он пострадал особенно сильно, данные RAEX («Эксперт РА») показывают, что общий объем лизинговых сделок в стране за 2013–2015 годы упал более чем на треть. Однако сейчас, похоже, черная полоса сменилась белой: по итогам 9 месяцев 2016 года объем российского лизингового рынка составил 450 млрд рублей, то есть на 17% больше, чем за аналогичный период 2015-го (см. график). И локомотивом этого тренда остается автомобильный транспорт. Согласно исследованиям RAEX, лизинг легковых и грузовых машин в ушедшем году занял свыше 40% от объема всего рынка, остальные доли делили между собой авиационный и железнодорожный транспорт, а также лизинг спецтехники.

Зри в корень

Подъему спроса на лизинговые услуги коммерческого транспорта прежде всего способствует общее оживление на рынке коммерческих автомобилей. В частности, спрос на грузовики неожиданно для многих еще весной прошлого года начал энергично расти: основную часть года продажи этой техники были в «плюсовой зоне», и по итогам 2016-го рынок не только не упал, а вырос (пусть и всего на несколько процентов).

От первого лица Олег Ершов, директор по лизингу и развитию продаж ПАО «КАМАЗ» – генеральный директор ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» Рынок лизинга грузовиков класса КАМАЗ (полной массой 14–40 т) сильно просел в 2015 году – почти на 40%. Но в 2016-м мы наблюдали медленное восстановление: рынок показал рост порядка 20%. При этом новый тренд в лизинговых продажах – активизация регионов. Если до 2015 года прирост сделок наблюдался в основном в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, где чаще всего технику закупали предприятия Москвы и Санкт-Петербурга, то в 2016 году вектор переместился в регионы. Компании, долго не обновлявшие свои транспортные парки, поняли, что старая техника тянет за собой шлейф убытков, а новые высокопроизводительные большегрузы способны приносить прибыль. Время сейчас тяжелое, найти средства для солидных инвестиций непросто. В такой ситуации выручает лизинг от производителя. Как результат, продажи выросли во всех федеральных округах – от Дальневосточного до Южного.

Важно, что рынок лизинга грузовиков стимулирует государство. Данный сегмент является одним из индикаторов состояния экономики страны, поэтому сразу реагирует на любые изменения. Так, в 2015 году более 70% продаж нашей компании были осуществлены по одной или нескольким действующим государственным программам: субсидирование первоначального платежа («Льготный лизинг»), субсидирование покупки техники на газомоторном топливе, утилизация и trade-in.

Сегодня наша компания предлагает пять программ, охватывающих все сегменты целевой аудитории: лизинг «Специальный» со специальными условиями; лизинг «Для корпоративных клиентов», направленный на крупные корпорации; программу «Старый друг», разработанную для повторных клиентов; «На Ваших условиях» – наиболее гибкую и принимающую во внимание индивидуальные особенности потенциального лизингополучателя; лизинг «Автобус» с увеличенным до 5 лет сроком и ориентированный на муниципалитеты и пассажирских перевозчиков. Кроме лизинговых программ мы работаем с финансовым продуктом «Арендный», в рамках которого передаем изъятую нами технику в аренду на выгодных условиях. А в декабре у нас стартовала распродажа изъятой техники со скидками от 25 до 50%.

Одновременно с повышением продаж грузовиков увеличивается и доля продаж таких автомобилей в лизинг. Если в кризисном 2013 году в лизинг было приобретено 44% от всех реализованных в стране грузовых машин, то в 2014-м этот показатель увеличился до 56%, а в 2016-м, по оценкам аналитиков, и вовсе перешагнул 60-процентную отметку. Более того, в начавшемся году эксперты ожидают, что доля лизинговых продаж грузовиков может превысить 70%.

Столь динамичное развитие обусловлено несколькими причинами. Во-первых, при том что кризис в экономике пока не завершился, компании осознали, что выжить в нынешних условиях нельзя без обновления автопарка. Ведь старые и часто ломающиеся машины могут поставить под угрозу деятельность любого предприятия, чье развитие хотя бы косвенно связанно с автоперевозками.

Во-вторых, в условиях непростой экономической обстановки компаниям все сложнее находить свободные средства для осуществления значимых инвестиций в обновление автопарка. Тут-то и возрастает актуальность лизинговых предложений, поскольку именно лизинг как способ приобретения транспортных средств имеет ряд несомненных преимуществ. Не зря его называют финансовой арендой: покупатель изначально платит лишь небольшой взнос за приобретаемую технику и после этого в течение оговоренного времени вносит остаток средств за автомобиль, которым он уже вовсю пользуется. При этом важным моментом является тот факт, что приобретаемые машины числятся на балансе лизингодателя, что позволяет клиенту существенно экономить на налогах.

В-третьих, рост популярности лизинга связан с заметными усовершенствованиями этого вида финансовых услуг. Начать с того, в ушедшем году большую роль в развитии лизинга сыграло государство: 2016-й ознаменовался беспрецедентной государственной поддержкой лизинговых программ, подразумевающих существенную компенсацию затрат (до 10% от стоимости автомобиля) из бюджета для пользователей лизинговых схем.

Очень старались в ушедшем году и сами лизинговые компании, которые продолжали совершенствовать свои сервисы. К примеру, они все более гибко подходят к срокам предоставления автомобилей в лизинг: если раньше этот период обычно составлял два-три года, то теперь средний срок лизинга увеличился уже до трех-пяти лет. При этом понижается уровень минимального аванса для совершения лизинговых сделок – сейчас он опустился до 10–15% от изначальной стоимости машины, что выглядит весьма привлекательно для многих игроков рынка. Вместе с тем снижаются процентные ставки по лизинговым выплатам. Если в начале 2016 года ставка 20% была распространенным явлением на рынке, то спустя год даже 15% многим потребителям кажутся завышенными.

От первого лица Николай Чаплыгин, заместитель коммерческого директора ООО «Скания Лизинг» Главным стимулирующим фактором роста лизинга грузовой техники является дефицит на рынке грузоперевозок, который ведет к необходимости обновлять и приобретать новые основные средства. На протяжении последних лет лизинг является наиболее востребованным инструментом для приобретения грузовой техники в России, и есть все предпосылки для сохранения положительного тренда в 2017 году. Серьезным инструментом для стимулирования рынка и поддержки определенных производителей и лизинговых компаний стали также целевые программы государственного субсидирования.

ООО «Скания Лизинг» является одним из лидеров рынка финансирования грузовой техники в России. Организационная структура компании следует философии децентрализации: наши финансовые представители работают по всей территории Российской Федерации, что обеспечивает эффективные взаимоотношения как с дилерскими центрами, так и с клиентами. Основа бизнеса ООО «Скания Лизинг» в России строится на оперативном принятии решений, хорошо обученной и опытной команде и своевременной связи с клиентами. Для этого мы постоянно повышаем качество услуг, предоставляем новые продукты в области финансирования и страхования. Одновременное предложение лучшего грузовика, качественного сервиса и индивидуального подхода при выборе финансирования гарантирует нашим клиентам оптимальный лизинговый сервис.

Наконец, трендом ушедшего года стала активизация различных лизинговых программ от производителей грузовиков, предлагающих комплекс-ные решения для потребителей. Благодаря чему лизинговые компании готовы взять на себя решение всех важных для клиента задач – от подбора нужных моделей и комплектаций автомобиля до их страхования, постановки на гарантию, установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС», снабжения запас-ными частями, а также ремонта и даже утилизации старой машины. По сути, в этом случае клиент отдает процесс обновления своего автопарка на аутсорсинг, и это все больше нравится корпоративным пользователям.

На пороге перемен

На развитие услуг по лизингу автомобильного транспорта в 2017 году участники рынка в целом смотрят оптимистично. С одной стороны, на этот процесс продолжат оказывать благоприятное действие вышеупомянутые факторы (в первую очередь оживление спроса на коммерческий транспорт). С другой – лизинговый рынок ждут реформы, призванные придать ему дополнительное ускорение. Так, в ближайшее время планируются коренные изменения схемы взаимодействия участников рынка с регулятором в лице Центрального банка: все лизинговые компании должны будут внедрить у себя отчетность по стандартам МСФО, а регулятор станет более пристально следить за ключевыми показателями работы таких фирм. Речь идет, в частности, о показателях ликвидности, которые являются одной из распространенных причин банкротства на лизинговым рынке. Кроме того, уже в этом году предполагается создание так называемых саморегулирующих организаций (СРО), которые будут определять правила работы на рынке лизинга.

Реформы лизинговой отрасли могут сделать этот рынок еще более прозрачным, клиентоориентированным и привлекательным для инвестиций. А это значит, что в ближайшее время спрос на услуги лизинга автомобилей продолжит рост. По самым скромным оценкам, уже в текущем году его объемы могут увеличиться еще на 15–20%.