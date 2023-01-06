Долгожданные «зеленые» фуры из США наконец прибывают к дилерам, в то время как их европейские конкуренты встанут на конвейер в ближайшие год-два

В 2030 году каждый третий новый грузовик Tesla, Volvo и Daimler будет работать на электротяге, а к 2035 году доля этих машин превысит 70%. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании PwC. В России успехи в электрификации большегрузов скромнее, но и здесь дело не стоит на месте. Первый российский электрогрузовик Moskva, созданный на базе КАМАЗа, с конца 2020 года тестируется в сети магазинов «Магнит». Среднетоннажник, оснащенный 312-сильным двигателем производства компании Drive Electro, может преодолевать на одном заряде 120 км с грузом 8 т. КАМАЗ же готовится выпускать целое семейство электрических грузовиков 53199 «Чистогор» с 333-сильным электромотором и запасом хода 150 км.

Умный и зеленый дальнобойщик

На лидерские позиции в сегменте «зеленых» магистральников сегодня претендует американская Tesla. Ее первые 15 новейших, похожих на скоростной локомотив электрофур Semi поставляются компании PepsiCo в эти дни. Среди других заказчиков – торговый концерн Walmart, служба экспресс-доставки грузов UPS и пивоваренная компания Anheuser-Busch.

Tesla Semi по меркам сегмента, во-первых, рекордно быстр. Заяв­ленный разгон до сотни тягача, не обремененного прицепом, составляет лишь 5 с, а в составе автопоезда и при полной загрузке не превышает 20 с. И это при том, что полная масса Semi достигает 36 т, что соответствует уровню дизельных конкурентов. В зависимости от характеристик батарейного блока американский электрогрузовик способен преодолеть от 483 до 805 км, а всего за полчаса зарядки аккумулятор заполнится на 70%. Затраты же на энергию здесь примерно вдвое меньше, чем у соразмерного грузовика на тяжелом топливе.

Внешне Tesla Semi отличают классические зеркала-«лопухи», тонированные стекла кабины и открытые задние колеса. Иными словами, экстерьер серийного «американца» стал более традиционным в сравнении с прототипом. Тем не менее тягач сохранил революцион­ную посадку водителя по центру кабины, обзавелся сенсорными кнопками включения указателей поворота и звукового сигнала, двумя крупными тачскринами слева и справа от баранки, а также многочисленными разъемами для зарядки электронных устройств. Выпуск таких передовых грузовиков налажен на заводе марки в штате Невада.

С немецкой обстоятельностью

Прямым конкурентом новинки Tesla должен стать самый дальнобойный европейский магистральник. Речь об электрофуре Mercedes-Benz eActros LongHaul, которая представлена пока в предсерийном виде. Грузовик оснащен тремя аккумуляторными блоками общей емкостью более 600 кВт•ч, имеет возможность быстрой зарядки от 20 до 80% всего за полчаса и запас хода 500 км при полной загрузке. Два электродвигателя обеспечивают здесь постоянную мощность 544 л.с. и пиковую отдачу 804 л.с., а полная масса достигает 40 т.

В Mercedes-Benz подчеркивают, что литий-железо-фосфатная батарея (LFP) флагманской электрофуры имеет увеличенный срок службы (1,2 млн км пробега или 10 лет). Однако в плотности энергии ячейки LFP проигрывают классическим литий-ионным аккумуляторам. Получается, «немцы» уступили «американцам» по дальности пробега? А вот и нет! Партнерские компании Trailer Dynamics и Krone предложили для eActros LongHaul особые полуприцепы e-Trailer, оснащенные собственными электромоторами и батарейными блоками. За счет этого электрического довеска запас хода автопоезда увеличивается с 500 уже до 800 км, так что по дальнобойности у Mercedes-Benz и Tesla вырисовывается паритет. eActros LongHaul планируют выпускать на сборочной линии Mercedes-Benz Trucks на заводе в Верте. Массовое производство стартует в 2024 году.

Ответ северных королевств

Показатели электрической новинки Scania с индексом «45», ориентированной на региональные грузоперевозки, поскромнее. Грузовик со спальной кабиной R или S в комплектации с 560-сильной силовой установкой и шестью батареями емкостью 624 кВт•ч преодолеет на одном заряде 350 км, если будет двигаться со средней скоростью 80 км/ч при аж 64 т полной массы автопоезда. При мощности зарядки 375 кВт батарейный блок полностью зарядится за 90 минут, а час зарядки увеличит запас хода примерно на 270 км.

Scania 45 представлен в виде двухосного тягача или трехосного развозного грузовика с колесной формулой 6×2×4. Производство таких электрифицированных машин начнется в четвертом квартале 2023 года. А заказать их можно уже сегодня. Также шведский производитель грузовиков готов предложить своим клиентам комплексное решение по зарядной инфраструктуре.

В свою очередь, компания DAF показала на сентябрьском грузовом автосалоне в Ганновере электрические модели тяжелого класса – XD Electric и XF Electric. Изюминка их экстерьера – LED-оптика, увеличенная площадь остекления обтекаемой кабины и внешние камеры-зеркала, завязанные на работу электронных ассистентов.

Такие большегрузы будут комплектоваться электромоторами мощностью от 230 до 480 л.с. и аккумуляторными блоками емкостью от 215 до 525 кВт•ч. Запас хода на одной зарядке составит соответственно от 200 до 500 км. То есть обе модели рассчитаны на условный «дальний бой», фактически это выносливые региональные модели.

Существенно, что оба электротягача поддерживают зарядку постоянным током 325 кВт, которая заполняет батареи на 80% за 45 минут и полностью – за два часа. «Зеленые» «голландцы» могут работать в составе автопоезда полной массой до 50 т. Серийное производство начнется в первом квартале 2023 года на новой линии завода в Эйндховене.

Таким образом, фуры с электроприводом стали таким же трендом, как автоматизация, цифровизация и интеллектуализация грузовых перевозок. Совершить скачок удалось во многом за счет создания более эффективных батарей и силовых установок. В результате отставание электротранспорта от классических грузовиков по грузоподъемности фактически устранено, а заявления о конкуренции «зеленых» большегрузов с дизельными фурами больше не кажутся оторванными от реальности.

