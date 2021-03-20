Аккурат 165 лет назад, в марте 1856-го, в старинном французском городке Каркёфу, что недалеко от Нанта, появился на свет граф Альбер де Дион – один из пионеров мирового автомобилизма
Полное имя юбиляра – Жюль-Феликс Филипп Альбер де Дион де Вандонн. Он был отпрыском одной из самых родовитых дворянских фамилий Франции. Получив прекрасное домашнее воспитание и образование, молодой человек отправился в столицу. Семья очень надеялась, что там он сможет выбрать себе подходящее поприще, на котором и будет с честью служить Франции, как это делали его многочисленные предки.
Однако юноша не спешил делать карьеру и вовсю наслаждался светской жизнью. Среди золотой молодежи он был известен как завсегдатай модных салонов, бретёр и любитель острых ощущений. Числилось за ним и несколько крупных скандалов.
Предание гласит, что механическими экипажами Альбер заинтересовался совершенно случайно. Он как-то искал подарок для богатого приятеля, но угодить человеку, у которого все есть, дело непростое. И все же графу повезло: в одной из витрин он увидел действующую модель локомотива с вагонами и решил, что это как раз то, что нужно. Паровое чудо было тут же куплено, а заодно де Дион узнал адрес механиков, его построивших. Их звали Шарль-Арман Трепарду и Жорж Бутон.
Знакомство состоялось в конце 1881 года. Бутон и Трепарду сумели настолько заинтриговать графа своими планами по постройке паровых экипажей, что в 1883 году появилась компания De Dion-Bouton et Trepardoux. Де Дион обеспечивал финансовую сторону бизнеса, а его партнеры – техническую. Но поскольку молодой аристократ привык везде первенствовать, то не мог допустить, что кто-то лучше него разбирается в вопросе, поэтому с присущей ему энергией взялся за изучение паровых установок, в чем вскоре весьма преуспел. Граф постепенно вникал в технические проблемы и время от времени даже предлагал нестандартные решения, которые механики воплощали в жизнь. Говорят также, что отец, узнав, на что сын тратит семейные деньги, попытался его вразумить, но, не достигнув успеха, ограничил отпрыска в средствах и даже пригрозил лишить наследства.
Поначалу компания работала над корабельными паровыми машинами и даже выполняла заказ морского ведомства. Но главной целью де Диона являлась постройка самоходного безрельсового экипажа. Мечта стала явью в 1884 году, когда появился первый паромобиль – La Marquise. Это был четырехколесный экипаж с установленной на него компактной паровой машиной. Он мог развивать скорость до 50 км/ч и перевозить до четырех человек.
Новинку граф решил оставить себе, чтобы иметь возможность похвастаться перед скучающими друзьями-аристократами. Машина имела успех среди мажоров. Молодые прожигатели жизни в погоне за адреналином заказывали себе такие же. Бизнес начал развиваться, и вскоре предприятие переехало в городок Пюто, располагавшийся в 14 км от Парижа.
Следом за четырехколесным паромобилем появился трехколесный, на котором де Дион и Бутон выехали на старт первой гонки механических экипажей, организованной одним из велосипедных журналов в 1887 году. Правда, состязания не задались, поскольку соперников у партнеров не оказалось, и их детище было обречено на успех в случае, конечно, успешного преодоления маршрута от моста через Сену в Нейи до Булонского леса. «Трехколеска» смогла это сделать, развив весьма приличную скорость – более 50 км/ч. Что дало дальнейший толчок развитию предприятия. В итоге в начале 1890-х фирма стала одним из ведущих французских производителей подобной техники, выпуская паровые тягачи, к которым можно было прицепить легковой экипаж или грузовую платформу.
Надо отметить, что тогда механические экипажи оснащались как паровыми или электрическими двигателями, так и ДВС. Причем явного преимущества не было ни у одного их них. Тем не менее граф решил, что будущее все-таки за ДВС, и начал работу в этом направлении. Трепарду же оно казалось бесперспективным, и он покинул компанию, которая стала именоваться De Dion et Bouton.
Развивая собственный бизнес, граф де Дион продолжал вести активную светскую жизнь. Среди знакомых он считался спортсменом, так как время от времени принимал участие в каких-либо состязаниях или их организации. Самыми модными в то время были большие велосипедные гонки, устраивавшиеся главным редактором издания Le Petit Journal Пьером Жиффаром. Кстати, именно эта газета в 1894 году организовала и первый автомобильный пробег Париж – Руан. Тогда граф на своем паромобиле вышел на старт под № 4 и финишировал первым, однако организаторы не признали его победителем, посчитав, что тот не выполнил всех требований регламента.
А когда на следующий год Жиффар объявил о новых автосостязаниях по маршруту известной велогонки Париж – Бордо – Париж (всего 1200 км) Альбер де Дион снова был среди участников. Но на этот раз его 20-сильный паромобиль в тройку лидеров не попал. Это и заставило графа уделить больше внимания постройке ДВС. Результата долго ждать не пришлось: в том же году De Dion et Bouton выпустила небольшой двигатель мощностью около 0,5 л.с., делавший не 600–700 об/мин, как остальные моторы, а 1500–2000. Новинку тут же запатентовали и начали устанавливать на трициклы, а затем и на автомобили, к выпуску которых фирма приступила в 1899 году. При участии де Диона на автомобилях появилась оригинальная подвеска колес, названная его именем, а также ряд других технических новинок. Всего за графом числится около 40 патентов.
Но бизнес – лишь один из аспектов его деятельности. Он известен как политик и как общественный деятель, один из основателей Автомобильного клуба Франции – элитного объединения, куда входили наиболее богатые и влиятельные люди страны, заинтересованные в развитии автомобильного дела. Собравшись вместе, энтузиасты готовы были свернуть горы. Помимо гонок они устраивали выставки, писали законы и правила, касавшиеся автомобильного движения, проводили научные изыскания, лоббировали свои интересы в парламенте и министерствах. И граф Альбер де Дион играл в этом одну из главных ролей.
Как известно, рассорить дружный мужской коллектив могут три вещи: деньги, женщины и политика. В нашем случае камнем преткновения стали политические разногласия. На протяжении последних лет XIX века вся Франция пристально следила за так называемым делом Дрейфуса. Суть его в том, что капитан французской армии Альфред Дрейфус был обвинен в шпионаже в пользу Германии. Его судили, признали виновным, публично разжаловали и отправили на каторгу. Однако вскоре выяснилось, что многие материалы были сфабрикованы. Скандал оказался колоссальным. Газеты смаковали подробности, а страна разделилась на два лагеря – «дрейфусаров» и «антидрейфусаров». Граф де Дион и ряд других известных автомобилистов присоединились к обвинителям. А вот Жиффар считал его невиновным. Разногласия были так велики, что он отказался ставить рекламу фирм политических противников в своем издании. В ответ не без участия де Диона родился новый журнал L’Auto-Velo, а заодно и новая велогонка – «Тур де Франс».
Развивался и бизнес. В начале ХХ века вопрос «будут ли автомобили в моде на следующий год?» перестали задавать даже самые завзятые скептики. De Dion-Bouton продолжала расти. К 1912 году она превратилась в Анонимное общество с огромным по тем временам капиталом – 15 млн франков. Машину можно было заказать по телефону, телеграфу или посетив модный фирменный магазин компании, располагавшийся в доме № 23 на Елисейских полях в Париже.
Марка радовала своих поклонников вплоть до 1932 года, когда жесточайший мировой кризис положил предприятию конец. Сам же Альбер де Дион прожил долгую жизнь и скончался в Париже 19 августа 1946 года.
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