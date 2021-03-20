Аккурат 165 лет назад, в марте 1856-го, в старинном французском городке Каркёфу, что недалеко от Нанта, появился на свет граф Альбер де Дион – один из пионеров мирового автомобилизма

Полное имя юбиляра – Жюль-Феликс Филипп Альбер де Дион де Вандонн. Он был отпрыском одной из самых родовитых дворянских фамилий Франции. Получив прекрасное домашнее воспитание и образование, молодой человек отправился в столицу. Семья очень надеялась, что там он сможет выбрать себе подходящее поприще, на котором и будет с честью служить Франции, как это делали его многочисленные предки.

Однако юноша не спешил делать карьеру и вовсю наслаждался светской жизнью. Среди золотой молодежи он был известен как завсегдатай модных салонов, бретёр и любитель острых ощущений. Числилось за ним и несколько крупных скандалов.

Предание гласит, что механическими экипажами Альбер заинтересовался совершенно случайно. Он как-то искал подарок для богатого приятеля, но угодить человеку, у которого все есть, дело непростое. И все же графу повезло: в одной из витрин он увидел действующую модель локомотива с вагонами и решил, что это как раз то, что нужно. Паровое чудо было тут же куплено, а заодно де Дион узнал адрес механиков, его построивших. Их звали Шарль-Арман Трепарду и Жорж Бутон.

Встреча, изменившая жизнь

Знакомство состоялось в конце 1881 года. Бутон и Трепарду сумели настолько заинтриговать графа своими планами по постройке паровых экипажей, что в 1883 году появилась компания De Dion-Bouton et Trepardoux. Де Дион обеспечивал финансовую сторону бизнеса, а его партнеры – техническую. Но поскольку молодой аристократ привык везде первенствовать, то не мог допустить, что кто-то лучше него разбирается в вопросе, поэтому с присущей ему энергией взялся за изучение паровых установок, в чем вскоре весьма преуспел. Граф постепенно вникал в технические проблемы и время от времени даже предлагал нестандартные решения, которые механики воплощали в жизнь. Говорят также, что отец, узнав, на что сын тратит семейные деньги, попытался его вразумить, но, не достигнув успеха, ограничил отпрыска в средствах и даже пригрозил лишить наследства.

Поначалу компания работала над корабельными паровыми машинами и даже выполняла заказ морского ведомства. Но главной целью де Диона являлась постройка самоходного безрельсового экипажа. Мечта стала явью в 1884 году, когда появился первый паромобиль – La Marquise. Это был четырехколесный экипаж с установленной на него компактной паровой машиной. Он мог развивать скорость до 50 км/ч и перевозить до четырех человек.

Новинку граф решил оставить себе, чтобы иметь возможность похвастаться перед скучающими друзьями-аристократами. Машина имела успех среди мажоров. Молодые прожигатели жизни в погоне за адреналином заказывали себе такие же. Бизнес начал развиваться, и вскоре предприятие переехало в городок Пюто, располагавшийся в 14 км от Парижа.

Следом за четырехколесным паромобилем появился трехколесный, на котором де Дион и Бутон выехали на старт первой гонки механических экипажей, организованной одним из велосипедных журналов в 1887 году. Правда, состязания не задались, поскольку соперников у партнеров не оказалось, и их детище было обречено на успех в случае, конечно, успешного преодоления маршрута от моста через Сену в Нейи до Булонского леса. «Трехколеска» смогла это сделать, развив весьма приличную скорость – более 50 км/ч. Что дало дальнейший толчок развитию предприятия. В итоге в начале 1890-х фирма стала одним из ведущих французских производителей подобной техники, выпуская паровые тягачи, к которым можно было прицепить легковой экипаж или грузовую платформу.

Надо отметить, что тогда механические экипажи оснащались как паровыми или электрическими двигателями, так и ДВС. Причем явного преимущества не было ни у одного их них. Тем не менее граф решил, что будущее все-таки за ДВС, и начал работу в этом направлении. Трепарду же оно казалось бесперспективным, и он покинул компанию, которая стала именоваться De Dion et Bouton.

Бизнес, политика и скандалы

Развивая собственный бизнес, граф де Дион продолжал вести активную светскую жизнь. Среди знакомых он считался спортсменом, так как время от времени принимал участие в каких-либо состязаниях или их организации. Самыми модными в то время были большие велосипедные гонки, устраивавшиеся главным редактором издания Le Petit Journal Пьером Жиффаром. Кстати, именно эта газета в 1894 году организовала и первый автомобильный пробег Париж – Руан. Тогда граф на своем паромобиле вышел на старт под № 4 и финишировал первым, однако организаторы не признали его победителем, посчитав, что тот не выполнил всех требований регламента.

А когда на следующий год Жиффар объявил о новых автосостязаниях по маршруту известной велогонки Париж – Бордо – Париж (всего 1200 км) Альбер де Дион снова был среди участников. Но на этот раз его 20-сильный паромобиль в тройку лидеров не попал. Это и заставило графа уделить больше внимания постройке ДВС. Результата долго ждать не пришлось: в том же году De Dion et Bouton выпустила небольшой двигатель мощностью около 0,5 л.с., делавший не 600–700 об/мин, как остальные моторы, а 1500–2000. Новинку тут же запатентовали и начали устанавливать на трицик­лы, а затем и на автомобили, к выпуску которых фирма приступила в 1899 году. При участии де Диона на автомобилях появилась оригинальная подвеска колес, названная его именем, а также ряд других технических новинок. Всего за графом числится около 40 патентов.

Но бизнес – лишь один из аспектов его деятельности. Он известен как политик и как общественный деятель, один из основателей Автомобильного клуба Франции – элитного объединения, куда входили наиболее богатые и влиятельные люди страны, заинтересованные в развитии автомобильного дела. Собравшись вместе, энтузиасты готовы были свернуть горы. Помимо гонок они устраивали выставки, писали законы и правила, касавшиеся автомобильного движения, проводили научные изыскания, лоббировали свои интересы в парламенте и министерствах. И граф Альбер де Дион играл в этом одну из главных ролей.

Как известно, рассорить дружный мужской коллектив могут три вещи: деньги, женщины и политика. В нашем случае камнем преткновения стали политические разногласия. На протяжении последних лет XIX века вся Франция пристально следила за так называемым делом Дрейфуса. Суть его в том, что капитан французской армии Альфред Дрейфус был обвинен в шпионаже в пользу Германии. Его судили, признали виновным, публично разжаловали и отправили на каторгу. Однако вскоре выяснилось, что многие материалы были сфабрикованы. Скандал оказался колоссальным. Газеты смаковали подробности, а страна разделилась на два лагеря – «дрейфусаров» и «антидрейфусаров». Граф де Дион и ряд других известных автомобилистов присоединились к обвинителям. А вот Жиффар считал его невиновным. Разногласия были так велики, что он отказался ставить рекламу фирм политических противников в своем издании. В ответ не без участия де Диона родился новый журнал L’Auto-Velo, а заодно и новая велогонка – «Тур де Франс».

Развивался и бизнес. В начале ХХ века вопрос «будут ли автомобили в моде на следующий год?» перестали задавать даже самые завзятые скептики. De Dion-Bouton продолжала расти. К 1912 году она превратилась в Анонимное общество с огромным по тем временам капиталом – 15 млн франков. Машину можно было заказать по телефону, телеграфу или посетив модный фирменный магазин компании, располагавшийся в доме № 23 на Елисейских полях в Париже.

Марка радовала своих поклонников вплоть до 1932 года, когда жесточайший мировой кризис положил предприятию конец. Сам же Альбер де Дион прожил долгую жизнь и скончался в Париже 19 августа 1946 года.