Знакомство с прототипом электрокара, который мечтает наводнить российские дороги в ближайшие годы, произошло в Нижнем Новгороде

Дизайн серийной «электрички» будет отличаться от представленного прототипа лишь незначительными деталями. Это значит, что машина с внешними габаритами 3995x1780x1615 мм сохранит форм-фактор компактного кроссовера, ниспадающую крышу, боковые распашные двери без центральных стоек, выдвижные дверные ручки и многоярусную фронтальную оптику со светодиодными лентами ДХО.:

Водительская зона салона решена в минималистичном ключе — функциональные кнопки и центральная консоль отсутствуют. Роль ключа зажигания выполняет смартфон. А вместо традиционной приборки используются тачскрин в спице рулевого колеса и большой проекционный дисплей. Кстати, в рулевой колонке реализован принцип «управления по проводам», то есть баранка здесь не имеет механической связи с колесами. Поскольку центральные стойки отсутствуют, передние ремни безопасности встроены в торцы кресел.

Параметры силовой установки и батарейного блока не раскрыты, однако известно, что на разгон до сотни уйдет примерно 8 с при «максималке» 170 км/ч. Литиевую батарею создадут при участии китайских специалистов и адаптируют к российским холодам. Она будет обеспечивать запас хода 500 км с учетом работы системы рекуперации. Поставками батарейных блоков займется компания «Рэнера», дочерняя фирма «Росатома».

Платформа по умолчанию — заднеприводная, однако уже прорабатывается решение с полноприводной трансмиссией, где пару электромоторов разнесут по осям.

Безопасность программного обеспечения обеспечит «Лаборатория Касперского». Фирменный софт привяжет настройки передних кресел, климатической установки и мультимедиа к аккаунтам владельцев, а также обеспечит интеграцию с сервисами такси и каршеринга. С помощью фирменного приложения и голосового помощника можно будет открывать и закрывать двери, проверять расход батареи и управлять бортовым освещением. В оснащение должны войти ключевые электронные ассистенты водителя — системы удержания в полосе и движения в пробке, а также автопарковщик.

Вместе с «Атомом» в Нижнем Новгороде представили фирменные зарядные станции стандартной и быстрой зарядки, которыми планируется оснащать объекты инфраструктуры, в том числе торговые и офисные центры.

Продажи «Атомов» начнутся в 2025 году. А к 2030-му АО «Кама» рассчитывает выпускать 100 тыс. таких электрокаров ежегодно. Производственная площадка пока не выбрана. В числе наиболее вероятных вариантов — столичный завод «Москвич», но рассматривается и бывшее предприятие Ford в Набережных Челнах. В планах — добиться стопроцентной локализации сборки. Электрокар будут продавать в России, странах СНГ и Китае.

