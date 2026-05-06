В России на одну зарядку приходится 10 электрокаров

По данным аналитического агентства «Автостат», по состоянию на апрель 2026 года в стране насчитывается 7947 электрозарядных станций

Сообщается, что на одну станцию приходится 10 электромобилей и 15 гибридов. При этом распределение зарядной сети по регионам остается крайне неравномерным. Лидером по количеству ЭЗС является Москва, где сосредоточено 16% всех станций. Еще 15% — в Подмосковье. Таким образом, около трети всей инфраструктуры фактически сконцентрировано в одном регионе. В столице на одну станцию приходится уже 18 электрокаров и 27 гибридов. В Санкт-Петербурге находится 6% всех станций, в Краснодарском крае — 5%, а в Татарстане — 4%. В совокупности около половины всей инфраструктуры сосредоточено всего в пяти субъектах.

Эксперты отмечают, что различия касаются не только количества, но и типа оборудования. Зарядные станции делятся на медленные мощностью до 22 кВт и быстрые с разными уровнями мощности, что напрямую влияет на удобство эксплуатации электрокаров.