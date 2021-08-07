Винченцо Лянча – знаменитый итальянский гонщик, механик и конструктор, основатель фирмы Lancia – родился 140 лет назад, 24 августа 1881 года

Отец будущей знаменитости Джузеппе Лянча был весьма состоятельным и уважаемым бизнесменом. Говорили, что большую часть своего капитала он сколотил где-то в Южной Америке на торговле консервами, а затем вернулся в родные места. Коммерсант имел большой дом в Турине и имение в местечке Фобелло, куда семейство обычно выезжало на лето. Именно там и появился на свет герой нашего повествования, он был самым младшим из четырех (три сына и дочь) отпрысков Лянчи.

В поисках самого себя

Согласно семейному преданию, родители мечтали сделать из младшего сына композитора и планировали дать ему соответствующее образование. Однако сам Винченцо, имевший отличный слух, интереса к музыке не проявлял. Видя это, отец настоял, чтобы тот стал юристом, но и из этой затеи ничего путного не вышло. Более того, юноша отличался патологической ленью и вообще не желал учиться. При этом у парня проявились явные математические способности, живое воображение и интерес к технике. Тем не менее образование получать было необходимо, и Лянча-младший очутился в политехнической школе, которую, надо сказать, так и не окончил.

Зато его заинтересовали автомобили, и молодой человек устроился на выпускавшее их предприятие братьев Чейрано. Когда в 1899 году эта фирма вошла в состав FIAT, он перешел туда. На новом месте Винченцо, хотя и был самоучкой, проявил себя как отличный механик, а потом и как водитель-обкатчик. В этом ему помогал необычный талант: с первого взгляда на механизм он определял, как тот будет работать и будет ли вообще это делать. Он мог во всех подробностях мысленно представить не только, как действуют отдельные узлы и агрегаты машины, но и автомобиль в целом.

Будучи большим поклонником автогонок, Лянча принял активное участие в формировании заводской команды, куда вместе с ним вошли такие мэтры руля, как Наццаро, Стореро и Каньо. Свою первую спортивную победу Винченцо одержал в 1900 году на состязаниях Падуя – Венеция – Тревизо – Падуя. Это была вторая крупная гонка, в которой принимали участие фиатовские автомобили. Затем последовал целый ряд успешных выступлений в международных состязаниях, причем не только в Европе, но и по другую сторону Атлантики.

Однако гоночный талант Винченцо не был столь велик, как, скажем, у его соратника по команде Феличе Наццаро. Зачастую молодому спортсмену просто не хватало хладнокровия – темперамент одерживал верх над рассудком. К примеру, на одних из крупных соревнований Винченцо так торопился выехать на трассу после смены шин, что угодил прямо под машину соперника.

Лянча, конечно же, отлично видел свои недостатки, понимал, что великим гонщиком ему не стать, а потому решил уйти ради того, чтобы строить собственные авто. Правда, на FIAT ему это не светило, и потому 29 ноября 1906 года в нотариальной конторе Эрнесто Тортетты была зарегистрирована новая автомобильная фирма Societa Lancia & C. Fabbrica Automobili с уставным капиталом 100 тысяч лир, которые были поровну внесены основателями компании Винченцо Лянчей и его другом Клаудио Фoголином. Производство располагалось в Турине в старых цехах фирмы Itala.

Дело по душе

Несмотря на наличие собственного предприятия, Лянча еще несколько лет продолжал выступать за FIAT, поскольку не хотел терять прежних связей, да и призовые деньги, получаемые на состязаниях, на вновь открытом предприятии лишними не были. Обязанности компаньоны разделили пополам: Винченцо занимался конструкторской деятельностью и производством, а Клаудио – финансами и сбытом продукции. В самом начале компаньонам не повезло: спустя год после открытия фирмы на ее заводе случился пожар, и понадобилось время, чтобы отстроить и заново оснастить помещения. Из-за этого первый прототип появился только в 1907 году, но уже в следующем было налажено серийное производство автомобилей под маркой Lancia.

В качестве обозначения моделей решили выбрать буквы греческого алфавита. Первенец получил название Lancia Alpha-12 HP, где цифра «12» означала налоговую мощность двигателя, объем которого составлял 2543 см3. Вскоре Лянча усовершенствовал мотор, доведя его объем до 3815 см3, новую машину назвали Dialpha. Всего за год было выпущено 108 экземпляров «Альфы» и 28 «Диальфы», что по тем временам являлось неплохим показателем. Следующие модели компании шли по алфавиту: Betta (1909 год), Gamma (1910 й), Delta (1911-й). Продукция фирмы стала пользоваться успехом, поэтому у предприятия появилась возможность развиваться. В 1911 году оно переехало в цеха бывшего завода Brasier.

Сам Лянча был неиссякаемым источником свежих идей и новаторских технических решений. К примеру, блок цилиндров для Betta отливали сразу целиком, что тогда считалось редкостью. Eta комплектовалась сухим однодисковым сцеплением, а Theta стала первой европейской моделью, которая, пойдя в серию, оснащалась электрическим стартером. Удивительно, но при всем этом конструктор сознательно старался не перегружать новшествами серийные модели, дабы избежать риска коммерческого провала. Кроме того, он не выставлял свои машины на гонки, поскольку удовольствие это было довольно дорогим, а молодая фирма лишними деньгами не располагала.

Под флагом инноваций

В годы Первой мировой войны компания продолжила выпускать автомобили – как легковые, так и грузовые, на базе которых строились броневики. А по окончании военных действий акцент вновь сместился на пассажирские модели. Фирма развивалась, ее стоимость достигала 6 млн лир, а площадь заводских помещений превышала 60 тыс. м². В 1918 году Лянча получил патент на V-образный 12-цилиндровый двигатель c углом развала цилиндров всего 22 градуса. Но тот год, помимо радости по случаю окончания войны и получения патента, преподнес и неприятный сюрприз. Клаудио Фоголин покинул компанию, забрав свою долю капитала.

Самыми знаменитыми моделями, сконструированными Лянчей за все время его деятельности, стали Theta и Lambda. Последняя, кстати, считается первым в мире серийным автомобилем с несущим кузовом. Эскиз Lambda появился в 1919 году, в 1921-м испытали прототип, а уже на следующий год машина была представлена широкой публике на Парижском автосалоне и пошла в серию. Кроме необычного кузова автомобиль имел целый ряд других интересных технических решений: независимую пружинную подвеску передних колес и V-образный 4-цилиндровый двигатель, где цилиндры располагались под очень малым углом. С 1922 по 1932 год Lambda выпускалась в девяти сериях, каждая из которых отличалась теми или иными изменениями в конструкции. В общей сложности объем выпуска модели составил около 13 тыс. единиц.

Последним автомобилем, к которому Винченцо Лянча лично приложил руку, стала модель Aprilia, представленная публике в 1939 году. Хотя сам конструктор не дождался этого радостного события: 15 февраля 1937 года в возрасте 55 лет он скончался от инфаркта и был похоронен в Фобелло. После этого бизнес унаследовали его жена Адель Мильетти Лянча и сын Джанни.

