Ровно 105 лет назад – 28 апреля 1916-го – родился Ферруччо Ламборгини, итальянский предприниматель, кавалер ордена «За заслуги в труде», основатель ряда промышленных компаний, в том числе Automobili Lamborghini S.p.A.

Родители будущего бизнесмена – Антонио и Эвелина Ламборгини – жили в провинции Феррара, в деревеньке Ренаццо, и занимались выращиванием винограда. Через пару дней после рождения ребенка его окрестили в местной католической церкви, дав имя Ферруччо, в основе которого лежало латинское слово ferrum – «железо». И как в воду глядели: мальчика с детства привлекали различные механизмы, да и характер у него был прямо-таки несгибаемый.

Когда сын немного подрос, отец устроил для него мастерскую. Там юноша часами предавался любимому занятию – разбирал и собирал тракторы, ремонтировал инвентарь и даже, как гласит предание, отливал заготовки деталей для различных машин. Но коньком Ламборгини-младшего были автомобили – с ними он мог возиться сутками напролет, забывая про еду и сон.

После школы Ферруччо поступил в технический институт «Фрателли Таддиа», что неподалеку от Болоньи, а в 1940 году его призвали на службу в итальянские Королевские военно-воздушные силы. Служил он механиком на острове Родос, а когда в 1945-м остров заняли британские войска, попал в плен.

Новые надежды

Домой Ламборгини вернулся только в начале 1946-го, женился, купил гараж в городке Пьеведи-Ченто. За годы войны в стране накопилось огромное количество техники, требовавшей ремонта, и потому его предприятие было постоянно загружено работой. Однако молодой человек не забывал и о своем хобби – он приобрел подержанный Fiat Topolino и начал готовить его к участию в знаменитой гонке Mille Miglia. В 1947-м у Ламборгини родился сын, которого назвали Тонино, но вскоре произошло несчастье: жена Ферруччо скончалась.

Тем не менее жизнь продолжалась, и в 1948 году Ламборгини вывел свой Topolino на старт в Mille Miglia. Правда, финишировать ему не удалось, пройдя около 680 миль, гонщик не справился с управлением и врезался в дом на обочине трассы. Потерпев неудачу в спорте, Ламборгини попытался преуспеть в бизнесе. Сельское хозяйство Италии восстанавливалось после войны, и отрасли требовалось большое количество техники. Тогда-то по просьбе отца Ферруччо и построил свой первый трактор, использовав в конструкции 6-цилиндровый бензиновый двигатель от грузовика Morris. Машину назвали Carioca.

И хотя трактор получился действительно хорошим, было одно но: бензина в стране катастрофически не хватало. Учитывая это, Ламборгини модифицировал двигатель – заводился мотор на бензине, а работать мог и на дизтопливе. Новинка оказалась весьма кстати, и в 1948 году родилась фирма Lamborghini Trattori. За несколько следующих лет объем ее производства увеличился с 50 до 200 тракторов в год и продолжал расти, а к началу 1960-х предприятие стало крупнейшим в стране производителем тракторной техники. Ламборгини знали еще и как обладателя ряда патентов на узлы и агрегаты для тракторов. Он также основал несколько фирм, выпускавших масляные обогреватели, кондиционеры и гидравлическое оборудование. Кстати, серьезным увлечением для Ферруччо являлась коррида, поэтому эмблемой его автомобильной марки стал разъяренный бык, а суперкары Lamborghini получали имена животных, отличившихся на арене.

Некоторым мужчинам юношеские мечты не дают покоя всю жизнь, и в случае Ламборгини это было именно так. Он оставался почитателем быстрых, мощных и элегантных автомобилей. Теперь он вполне мог позволить себе такие «игрушки», в его гараже стояли модели ведущих мировых автопроизводителей. Когда в начале 1960-х в моду вошли Ferrari, Ламборгини купил себе модель 250 GT. Она ему так понравилась, что в одном из интервью он признался: «После того как я купил свой первый Ferrari, остальные автомобили моего гаража… перестали меня интересовать».

Тем не менее, будучи перфекционистом, Ламборгини посчитал, что сцепление на его Ferrari далеко не самое лучшее, и высказал эти соображения лично Энцо Феррари. Тот был человеком высокомерным и посоветовал Ферруччо «заниматься тракторами и не лезть не в свое дело». Так, во всяком случае, понял его сам Ламборгини. Обидевшись, он решил поставить на место зарвавшегося коллегу.

Вы неправы, синьор Феррари

Весной 1963 года, желая показать, каким должен быть настоящий суперкар, Ламборгини в городке Сан-Агато под Болоньей создал компанию Automobili Lamborghini S.p.A. А чтобы месть была слаще, взял на работу ключевых специа­листов из фирмы своего обидчика – инженеров Джотто Биццаррини и Джампаоло Даллару, дизайнера Паоло Станцани и водителя-испытателя Боба Уоллеса. Задача перед ними была сложнейшая: создать машину того же класса, но лучше, чем у Феррари.

В октябре того же года на Туринском авто­салоне компания показала свое первое детище – Lamborghini 350 Gran Turismo Veloce. Правда, конструкция была еще сырой, для ее доводки требовалось время. Зато, когда на следующий год в Женеве модель предстала перед публикой во всей своей красе, ее оценили по достоинству. Но стоять на месте Ламборгини не собирался, его инженеры постоянно совершенствовали продукцию фирмы. Появлялись новые модели, для разработки которых привлекали лучших дизайнеров своего времени – Нуччо Бертоне, Джоржетто Джуджаро, Марчелло Гандини.

Их стараниями в 1966 году была создана Lamborghini Miura, за которой последовали не менее успешные модели. Все Lamborghini собирались вручную и продавались за баснословные по тем временам деньги. Но клиентам автомобили нравились, и они готовы были платить за эксклюзивные суперкары. Да и сам предприниматель был в восторге оттого, что выпускает именно такие автомобили. В одном из интервью он заявил: «Будь у меня конфетная фабрика и приноси она мне по миллиону в день, я бы все равно не стал заниматься этим производством, так как оно не приносило бы мне удовольствия».

За что еще почитали марку, так это за отзывчивость по отношению к клиентам. Сам Ламборгини говорил, что, если автомобиль клиента сломался, тому достаточно позвонить на фирму, и так скоро, как это возможно, в названное место прибудет механик с запчастями, произведет ремонт и извинится перед владельцем. И все – за счет компании. Ферруччо полагал, что владелец не раз расскажет об этом случае, что станет лучшей рекламой для его фирмы. Вместе с тем Ламборгини принципиально не выставлял свои машины на соревнования, подчеркивая этим отличие от других производителей, прежде всего от Феррари, который просто бредил гонками.

В итоге всего за несколько лет Ламборгини совершил немыслимое – создал новый бренд и завоевал ведущие позиции в очень узком сегменте рынка, потеснив серьезнейших соперников. Можно предположить, что Феррари, терявший прибыль из-за появления нового соперника, не раз пожалел о сказанных когда-то сгоряча словах…

Все есть, что дальше?

Однако, добившись желаемого, синьор Ламборгини внезапно продал свой автомобильный бизнес. О причинах столь неординарного поступка можно только догадываться. Говорили: доказав Феррари, что умеет делать автомобили не хуже, а то и лучше, предприниматель потерял интерес к этой теме. Но наиболее вероятной считается другая версия: разразившийся в начале 1970-х кризис больно ударил по основному бизнесу – тракторной компании, из-за чего автопроизводство пришлось продать. В 1972 году 51% акций Lamborghini купил швейцарский бизнесмен Жорж-Анри Россетти, а оставшиеся вскоре приобрел другой предприниматель – Рене Лаймер.

Что касается личной жизни, то Ламборгини был женат трижды. Его второй женой стала Анна Боргатти, но брак распался и он женился в третий раз на Марии Терезии Кейн. В 58 лет Ламборгини стал отцом, дочь назвали Патрицией. Семья жила в поместье «Ла Фиорита» в Умбрии. Там Ферруччо занимался производством элитных вин, охотился и играл в гольф на поле, которое, между прочим, сам и спроектировал.

Из жизни Ферруччо Ламборгини ушел 20 февраля 1993-го. Его винодельню унаследовала дочь, сын в 1995 году открыл музей, посвященный памяти отца. А компания Lamborghini, преодолев на своем пути немало трудностей, продолжает радовать любителей эксклюзивных машин во всем мире.