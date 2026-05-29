Lamborghini отказалась спешить с электромобилями и сделала ставку на гибриды

Lamborghini официально подтвердила, что не собирается спешить с выводом полностью электрических моделей на рынок. Глава итальянской марки Стефан Винкельманн заявил, что решение отложить запуск электрокаров стало для компании «правильным путем»

Еще несколько лет назад Lamborghini представила концепт Lanzador как предвестника первого серийного электромобиля бренда. Изначально модель планировали вывести на рынок в 2028 году, затем сроки перенесли на 2029 год. Теперь проект фактически отложен на неопределенное время. Аналогичная ситуация сложилась и с электрической версией Urus, которая также не появится до конца десятилетия.

По словам Винкельманна, компания внимательно следит за поведением клиентов и не видит роста интереса к электромобилям среди покупателей суперкаров Lamborghini.

Руководитель марки отметил, что бренд решил отказаться от идеи полностью электрических моделей в пользу подключаемых гибридов. В компании уверены, что вложения в разработку электрокаров при текущем уровне спроса стали бы слишком рискованными и финансово неоправданными.

При этом Lamborghini не отказывается от электрификации полностью. Будущая серийная версия Lanzador станет четвертой моделью в линейке марки наряду с Temerario, Revuelto и Urus, однако теперь автомобиль создается с расчетом на гибридную силовую установку с двигателем внутреннего сгорания.

