Под Дмитровом состоялась презентация среднетоннажных грузовиков Fuso Canter TF нового поколения, выпущенных в Набережных Челнах. Мы оценили преимущества модели и провели ее экспресс-тест

На испытательном полигоне выстроились в ряд различные исполнения грузовиков Fuso Canter TF нового поколения: машины с четырьмя вариантами колесной базы полной массой 7,5 и 8,55 т с 3-литровыми турбодизелями стандарта Euro5 мощностью 150 и 175 л.с. в исполнении шасси, изотермический фургон и рефрижератор. С июня такие грузовики в рамках партнерства с Daimler выпускают методом крупноузловой сборки на заводе «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» в Набережных Челнах.

Чтобы популяризировать преимущества новой техники, компания Fuso проводит детальные презентации для СМИ и клиентов. Мероприятие в Подмосковье стало, пожалуй, самой масштабной такой акцией с момента старта продаж в июле.

Скрытые резервы

Выступление директора по продажам и послепродажному обслуживанию грузовых автомобилей Fuso Ильи Бочкарева можно считать программным. Он подчеркнул, что в случае с Fuso Canter TF речь идет не о рутинном обновлении относительно популярной модели Canter TD образца 2002 года, а о смене генераций. Судите сами: грузоподъемность шасси увеличена до 6010 кг, оптимизирована длина колесных баз (3400, 3850, 4300 и 4750 мм), увеличено число монтажных отверстий на раме для расширения портфолио надстроек. Одновременно перекалибрована ходовая часть (стабилизаторы поперечной устойчивости), система ESP и оптика. Модернизация же силовой линейки позволила снизить потребление топлива на внушительные 15%, причем это не голая декларация из пресс-релиза, а реальные замеры. Перед стартом производства в России тестовые Canter TF прошли 350 000 км (в том числе по северным трассам с отрицательными температурами до –50 градусов).

Теперь бренд намерен укрепить позиции в среднетоннажном сегменте российского рынка. В 2018 году намечено реализовать более 1300 грузовых машин, тем самым на 35% превысив аналогичный показатель 2017 года. Кроме того, поставлена цель увеличить число дилеров до 45. Наконец, в ближайших планах локализация легких компонентов – аккумуляторов, шин, остекления, зеркал и решеток радиаторов.

Оптимизирована и логистика с доставкой запчастей с головного японского завода. По словам руководителя отдела послепродажного обслуживания Алексея Герасименко, основной склад перебазирован из Набережных Челнов в Москву, уровень наличия запасных частей составляет 95%, а оставшиеся 5% при необходимости оперативно доставят в Россию из Японии самолетом. Еще один важный бонус – расширенные условия гарантии: 3 года или 200 000 км пробега, а также увеличенный до 20 000 км межсервисный интервал.

Товар лицом

Поднимаюсь по широким ячеистым ступенькам в кабину и сразу обращаю внимание на обновленный интерьер с увеличенным количеством вещевых ниш, крючков для одежды, новой лаконичной «приборкой», аудиосистемой и кондиционером, который входит в базовое оснащение. Отдаю должное широкоугольным зеркалам заднего вида и большой площади остекления, обеспечивающим отличный обзор. Рулевое колесо регулируется в обеих плоскостях, сиденья удобные, эргономика тщательно выверена. Наконец, кабина имеет усиленную архитектуру Fuso Rise (балки дверей, пол, передняя часть рамы). Недаром КамАЗ планирует позаимствовать кабину Canter TF для своего нового среднетоннажника КАМАЗ- 4307.

Турбодизельный 175-сильный мотор с системой нейтрализации выхлопных газов BlueTec и SCR уверенно разгоняет 8,55-тонный грузовик-рефрижератор с самой длинной колесной базой и тремя тоннами груза на борту. Модернизированная 5-ступенчатая «механика» позволяет держать автомобиль в тонусе, но избирательность поначалу кажется неоптимальной. Впрочем, когда я отвожу рычаг чуть правее, чем привык, «третья» и «четвертая» включаются четче: как всякий рабочий инструмент, Canter TF требует привыкания.

Тормозная динамика эффективна с помощью штатных систем ABS, EBD и ESP, а также горному тормозу (50 кВт), которые входят в базовую комплектацию. Что же касается управляемости, то это, пожалуй, одно из самых важных конкурентных преимуществ «японца». Благодаря компактным размерам и информативному рулевому управлению кажется, что управляешь машиной меньших габаритов.

Цены на грузовую новинку начинаются с 2 700 000 рублей за шасси полной массой 7,5 т и с 2 800 000 за 8,55-тонное исполнение. Canter предыдущего поколения c двигателями стандарта Euro 4 предлагался от 2 425 000 рублей, однако он не может соперничать с преемником по экономичности, надежности и эффективности.