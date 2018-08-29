Новый флагманский тягач от КамАЗа – модель 54901 – серьезная заявка на присоединение к «большой семерке» производителей грузовиков и превращение ее в «большую восьмерку». Российской новинке предстоит прорубить окно на европейский рынок и стать беспрецедентно привлекательным продуктом по соотношению цены и качества текст
Проект создания нового камазовскогого флагмана, впервые показанного на выставке «Комтранс-2017», вышел на финишную прямую. В сентябре на новом заводе СП «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» в Набережных Челнах выпустят пилотную партию из 20 магистральных тягачей КАМАЗ-54901, которую задействуют для ресурсных испытаний. А в 2019 году автомобили нового семейства К5 начнут выпускаться серийно. С тем, чтобы через несколько лет полностью заменить грузовики текущей генерации (КАМАЗ-5490).
Значение этого проекта, потребовавшего многомиллионных инвестиций и привлечения иностранных партнеров, трудно переоценить. С КАМАЗ-54901 челнинское предприятие рассчитывает выйти в премиальный сегмент рынка, подняться на новую ступень в сфере электронного оснащения, эффективности силовой линии, безопасности и эргономики кабины. И, как следствие, серьезно нарастить экспортные поставки компании.
В проекте КАМАЗ К5 использовались самые современные разработки Камского автомобильного завода. Автомобиль будет оснащаться рядным 12-литровым 6-цилиндровым дизелем КАМАЗ Р6, созданным в партнерстве с компанией Liebherr. Несмотря на немецкие корни, в этом силовом агрегате лишь 25% импортных компонентов. В конце прошлого года такой мотор начали производить на новом заводе двигателей ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах. На стадии внедрения его предложат в исполнениях от 380 до 550 л.с., а в перспективе возможна форсировка и до 750 «лошадей». Ресурс, согласно испытаниям, достигает внушительных 1,5 млн км – это почти вдвое больше, чем у машин текущего поколения.
Мощный импульс развитию проекта дал также немецкий партнер по СП – концерн Daimler. Так, в основе кабины нового поколения лежит архитектура Mercedes-Benz Actros четвертой генерации, выпуск которого будет осуществляться в Набережных Челнах. В конструкции передней оси с увеличенной нагрузкой до 9 т и необслуживаемой ступичной частью, а также в задних гипоидных мостах тоже применяются элементы шасси родственного Actros.
Доля компонентов и готовых решений от ведущих поставщиков в сравнении с другими моделями КамАЗа очень высока. Так, в связке с мотором работает новая автоматизированная коробка передач ZF TraXon, позволяющая перемещаться на 12 передачах вперед и на двух – назад и опционально агрегатирующаяся с ретадером (тормозом-замедлителем).
Кабина КАМАЗ-54901 – это новое слово в комфорте, оснащении и эргономике российских грузовиков. Разработкой дизайна занимались специалисты итальянского ателье Torino Design, которым удалось сделать внешность камазовского флагмана запоминающейся. Развитые аэродинамические элементы, агрессивная фальшрадиаторная решетка, многосекционные фары и «противотуманки» с функцией освещения поворотов, встроенные в передний бампер, смотрятся оригинально и современно.
Первое, на что обращаешь внимание внутри кабины, – простор, неведомый для КАМАЗов прошлых генераций. От пола до потолка здесь 1980 мм. А это значит, что можно стоять в полный рост! Внутренняя ширина – 2270 мм, трансмиссионный тоннель отсутствует, а потому пол идеально ровный. Объем кабины достигает 9 куб. м против 7,5 у КАМАЗ-5490 NEO и 6,5 у моделей уходящего поколения. Как следствие, появилось ранее не свойственное челнинским грузовикам ощущение простора.
Кроме того, в новой кабине на треть снижен уровень шума и вибраций, предложены анатомические сиденья с широким диапазоном регулировок и выдвижными подлокотниками, мультифункциональный руль, два широких спальных места (второе – опция), выдвижной холодильник, огромное количество вещевых отделений. А также USB-слоты и мультимедиа с 10-дюймовым сенсорным экраном, притом что современные отделочные материалы дополнены высоким качеством сборки.
Электронная начинка – под стать презентабельному интерьеру. Стали доступны такие новшества, как система кругового обзора (облегчает парковку и проезд перекрестков), голосовое управление, громкая связь по Bluetooth, интернет-мессенджеры, навигация с офлайн-картами России, мониторинг усталости водителя, ассистент поворота (индикация о машинах в слепой зоне). В том же перечне – система автономного движения в пробках, активное рулевое управление (контроль рядности), фирменные приложения для смартфона, позволяющие удаленно контролировать перемещение грузовика, параметры работы бортовых систем и даже отслеживать факт слива топлива с привязкой к местности.
По словам генерального директора Камского автозавода Сергея Когогина, с новым продуктом компания рассчитывает сначала выйти на рынки СНГ, а затем начать продажи и в Европе. При современной конструкции и передовой электронной начинке важным конкурентным преимуществом камазовского тягача станет цена. Ожидается, что она будет как минимум на 10% меньше, чем на Mercedes-Benz Actros.
Немецкий и российский тягачи планируется выпускать в Набережных Челнах по технологии полного цикла. На август намечен тестовый запуск, а на январь 2019-го – старт серийного производства. Общий тираж оценен в 55 тыс. каркасов кабин в год. При этом как минимум две трети объема займут тягачи семейства КАМАЗ K5.
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