Международная выставка СOMTRANS проходит в выставочном центре «Крокус Экспо» каждые два года и является своего рода лакмусовой бумажкой положения дел на рынке грузовиков, автобусов, спецтехники и легких коммерческих автомобилей. Нынешний смотр не оставил никаких сомнений – рынок оживает

Помнится, ситуация, сложившаяся к началу осени 2015 года, не давала поводов для оптимизма: скачки курса валют и стагнирующий рынок предопределили скромный перечень премьер и даже отказы от участия в этой выставке. А вот СOMTRANS-2017 – уже совсем другая история. Прежде всего, в «Крокус Экспо» вернулись бренды DAF, Volkswagen и Hyundai, пропустившие смотр двухгодичной давности, причем каждый из них отметился огромными стендами и россыпью перспективных новинок.

Еще один тренд выставки – мощное выступление российских производителей. Хотя тон по традиции задавали европейские гранды – Mercedes Benz, MAN, DAF, Scania, Iveco, Volvo, Renault, а также совместное предприятие «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», экспозиции отечественных компаний оказались практически такими же масштабными. «Группа ГАЗ», КАМАЗ, УАЗ и белорусский МАЗ подали тем самым громкий сигнал о том, что процесс импортозамещения идет полным ходом. Приятный сюрприз преподнес и… АВТОВАЗ, принявший участие в выставке впервые.

Наконец, интерес публики вызвали грузовики и автобусы азиатских производителей (Hyundai, Isuzu, HINO, JAC, Foton, FAW, Yutong), которые играют с европейцами уже почти на равных. Площадь выставки в итоге выросла в сравнении с 2015 годом на 5%, превысив 40 тыс. кв. м!

Игра по-крупному

Компания «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» продемонстрировала, что уделяет большое внимание российской специфике эксплуатации. Ее главные новинки предстали с двигателями стандарта Euro 5 – практичной альтернативой применяемым в Европе агрегатам Euro 6. Такими моторами были укомплектованы, в частности, шоу-стоппер стенда – седельный тягач для международных перевозок Mercedes-Benz Actros 1848 LS, а также модернизированный многофункциональный грузовой автомобиль Unimog U529, способный заменить целый парк спецтехники за счет быстросменного навесного оборудования. Помимо грузовых моделей немецкой марки здесь был представлен усовершенствованный среднетоннажный грузовик FUSO Canter и автобус Mercedes-Benz Intouro, предназначенный для междугородних перевозок. В рамках пресс-дня руководство компании озвучило большие планы укрепления на российском рынке. Так, финансовый директор «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» Оксана Карахова отметила, что в новые продукты и технологии вложено свыше 200 млн евро, а одним из ключевых направлений инвестиций станет новый завод по производству кабин, строительство которого подходит к завершению.

Павел Селев, директор по продажам ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Год протекает для MAN неплохо, мы наблюдаем рост продаж более чем на 80% – за восемь месяцев реализовано свыше 2,5 тыс. автомобилей в разных сегментах. Как и планировали, продолжаем работу по выведению нашего флагмана MAN TGX в сегмент 4х2, на подходе и первый LCV – MAN TGE, его продажи начнутся в 2019 году. Главный акцент будет сделан на грузовую модификацию этой модели. Также мы активно работаем с пакетным предложением, которое предусматривает и сервисный контракт, и финансирование, и круглосуточную сервисную поддержку. С этого года начали предлагать двухлетнюю гарантию на фирменные оригинальные запчасти MAN

Центральным «персонажем» стенда MAN стал новый туристический автобус Lion`s Coach, справивший в Москве мировую премьеру. В сравнении с машиной прошлой генерации новый автобус обладает более обтекаемой кабиной, внешняя светотехника теперь светодиодная. Модернизированы двигатель и трансмиссия, причем специально для российского рынка модель может поставляться как с двигателями стандарта Euro 6, так и Euro 5+ (без применения реагента AdBlue). Система «ЭРА-ГЛОНАСС» устанавливается и настраивается сразу на производстве. Рабочее место водителя и пассажирский салон обновлены для улучшения эргономики и комфорта. Еще одна громкая премьера MAN – эксклюзивный тягач TGX D38 18.640 в версии Performance Line Edition. В нем собрано лучшее из того, что может предложить бренд, в том числе самый мощный в гамме двигатель MAN D3876LF09 с 640 л.с. стандарта Euro 6 и коробка передач MAN TipMatic 12 26 DD с ретардером и режимом плавного трогания с места. Отделка кабины по меркам сегмента вызывающе роскошна. Посетители смогли познакомиться и с уникальным грузовиком на шасси MAN TGS, разработанным специально для дистрибьюторского сегмента.

Стенд компании Scania – это прежде всего техника нового поколения, которая наконец пришла в Россию: семь грузовиков, среди которых три седельных тягача – S730 A4X2NA, R500 A4X2NA и G410 A6x2/4NB. Новинки были представлены с тремя типами кабин: базовой G, кабиной R повышенной комфортности и флагманской S с ровным полом. Двигатели с обновленными топливными форсунками и термостатом в системе смазки стали мощнее и экономичнее. Характерный пример – 13-литровый 6-цилиндровый рядный дизель, предлагаемый с диапазоном мощности от 500 до 730 л.с., также выставленный на стенде марки. Традиционно техника Scania присутствовала и в уличной экспозиции, где расположились четыре грузовых автомобиля: сортиментовоз G480 CB6x6EHZ, мусоровоз P250 LB4x2HSA с кузовом Zoeller MINI XL-H объемом 12 куб. м, самосвал P440 CB6x6EHZ с кузовом KH-Kipper для перевозки нерудных материалов и самосвал P440 CB6x4EHZ с кузовом KH-Kipper для перевозки скальных пород.

Ари Хендрикс, генеральный директор ООО «ДАФ Тракс Рус» Россия вернулась к бизнесу! А транспортные перевозки – это тот сектор, который выходит из кризиса первым. Мы продаем сегодня автомобилей втрое больше, чем в прошлом году, но это отчасти связано с отложенным спросом. При этом видим значительный потенциал в грузоперевозках, и это нам на руку. Наш магистральный тягач XF 105 с колесной формулой 4х2 – настоящий бестселлер, на него приходится примерно 90% всех продаж автомобилей DAF в России. Важным активатором спроса является также уровень наполняемости склада запчастей, он у нас достигает 95%. То есть в наличии практически все детали! Это очень высокий показатель. Но главное, конечно, надежность нашей техники. Она основной фактор нашего успеха.

Ключевой новинкой от компании Isuzu стало модифицированное шасси NPR82/CNG с газовым двигателем, которое ранее не было представлено в России. Гости проявили интерес и к тягачу на шасси Isuzu GIGA, шасси Isuzu FORWARD 18.0 LONG с различными надстройками, и к полноприводному автомобилю на шасси Isuzu NMS85. Вся эта техника производится на заводе марки в Ульяновске, мощности которого уже загружены на 100%. За семь месяцев текущего года с конвейера сошло 1968 машин, что на 81% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Компания Iveco отметилась в сегменте автобусов, сделав акцент на междугородной модели Evadys, которая занимает в линейке итальянского производителя нишу между бюджетным Crossway и люксовым Magelys Pro. Главные козыри Evadys – вместительное багажное отделение, высокий уровень комфорта и низкая совокупная стоимость владения. Evadys оснащен современными электронными системами безопасности (ABS, ASR, ESP, LDWS) и двухсекционным маховиком для уменьшения вибраций в салоне. На выбор предлагается более 15 вариантов организации салонного пространства.

Основным экспонатом DAF стал грузовик XF 480 FT Super Space Cab c колесной формулой 4x2, который будет доступен в России уже в начале следующего года. Эта новинка комплектуется экономичным двигателем PACCAR MX 13 стандарта Euro 6, работающим в связке с эффективным «автоматом» TraXon. Почетное место на стенде компании занял сверхпопулярный магистральный тягач FT XF 105.460 Super Space Cab с колесной формулой 4х2, а также универсальный FTT CF 85.460 с колесной формулой 6х4. Обе машины сертифицированы по нормам экологического стандарта Euro 5. Кроме того, посетители стенда могли ознакомиться с линейкой оригинальных запасных частей PACCAR Parts и деталей для европейских грузовиков и прицепов TRP.

На стенде компании Hyundai Truck and Bus Rus в этом году расположилось сразу несколько потенциальных бестселлеров. В первую очередь это мировая премьера – «малотоннажник» HD35City, преемник отлично зарекомендовавшей себя «рабочей лошадки» Porter. Новинку выделяют увеличенный внутренний объем, выверенная эргономика и отличная обзорность. Применение прочной рамы с лонжеронами позволило довести грузоподъемность шасси до 1568 кг при полной массе 3500 кг, а увеличение колесной базы до 2810 мм дает возможность установить платформу длиной 3400 мм, что почти на 300 мм больше, чем у многих «одноклассников». Второй важной премьерой, на этот раз российской, стала модель Mighty c надстройкой изотермический фургон. По сути, в лице Mighty клиентам предложена более комфортная и престижная версия модели HD78. В России машина будет представлена в двух версиях: EX6 с полной массой 6500 кг и грузоподъемностью 3880 кг и EX8 (полная масса 7800 кг, грузоподъемность – 5115 кг).

Грузовики компании Ford Trucks представлены на выставке новой модельной линейкой, которая будет производиться и в России. Это седельный тягач 1848Т, самосвал 3542D и, наконец, абсолютно новый седельный тягач 6Х4 3542Т. Все они оснащены новейшим 12,7-литровым двигателем Ecotorq стандарта Euro 5, доступным в двух модификациях: 480 и 420 л.с. Трансмиссия – современный «автомат» с выбором режимов движения.

Главной новинкой Минского автозавода оказался вместительный автобус МАЗ 231185 для междугородних и пригородных перевозок, оснащенный подъемником для инвалидов-колясочников. Он может найти применение на пригородных маршрутах в СНГ и некоторых странах Европы.

Компания «Фотон Мотор» бросила вызов конкурентам флагманской моделью седельного тягача нового поколения Auman EST A (H5), разработанного совместно с концерном Daimler и выпускаемого заводом Foton Daimler под Пекином с тремя вариантами колесной формулы (4х2, 6х4 и 6х2). Осенью 2017 года на российский рынок выходит версия 4х2 с индексом BJ4189, рассчитанная на работу в составе автопоезда полной массой до 44 т. Кроме того, Foton представила на выставке мало- и среднетоннажные грузовики Aumark S (M4) с новыми кабиной и оптикой, а также модернизированными двигателями Cummins.

Еще один китайский производитель – FAW – сделал акцент на своих обновленных самосвалах. Модели FAW-СА3310 и FAW-СА3250 получили модернизированные дизели CA6DL2-37E5 и CA6DM2-39E51, соответствующие стандарту Euro 5, и улучшенную кабину J6. Главные инженерные новации – сцепление SACHS и система «ЭРА-ГЛОНАСС». Для модели FAW-CA3250 теперь доступен выбор колесной базы, а также кузова (18 и 20 куб. м).

Плоды импортозамещения

В стане российских автопроизводителей из орудия главного калибра выстрелила «Группа ГАЗ». На ее стенде встали строем 24 модели, из которых 10 – премьеры. Публика буквально толпилась у брутальных вездеходов «Вепрь Next» в исполнениях внедорожный пикап и экспедиционный автомобиль. Обе новинки созданы на платформе грузовика ГАЗ-33088 «Садко». Компания впервые показала «тяжелые» версии «ГАЗель Next» с полной массой 4,6 т и «ГАЗон Next» с полной массой 10 т. Оба автомобиля отличаются не только увеличенной грузоподъемностью, но и расширенной линейкой трансмиссий, в том числе «автоматом» от компании Punch Powerglide. Гвоздем стенда стала перспективная модель электробуса «ГАЗель Next». А заявку на освоение экспортных рынков подал праворульный «Урал Next» 6х6. Засветились и новинки автобусной линейки: туристический автобус Cruise, разработанный с прицелом на чемпионат мира по футболу, «Вектор Next» в модификации «Доступная среда» и городской автобус Kursor с низким входом.

Виталий Осипов, директор по продажам автомобилей LADA Сегодня главной моделью в коммерческой линейке LADA является фургон Largus. Благодаря своей вариативности он позволяет нам быть «номером один» на рынке корпоративных продаж в сегменте. Причем возможно выпускать на одной базе как промтоварные фургоны, так и рефрижераторы. Второй локомотив продаж – пикапы и фургоны на базе модели Granta. Кроме того, есть несколько популярных коммерческих исполнений LADA 4x4. Во-первых, это фургон, нацеленный на перевозку небольших партий товара, его выпускает компания «ВИС-Авто». Во-вторых, у нас есть машина, которую собирает дружественная нам компания «Супер-Авто». Это уже классический пикап, сделанный на базе «пятидверки» 4х4. Что касается LADA Vesta CNG, то мы сейчас оцениваем спрос на такие автомобили.

Компания КамАЗ долго сохраняла интригу и лишь на второй день выставки сняла покрывало с магистрального тягача КАМАЗ-54901 с принципиально новой кабиной К5. Ее каркас заимствован у четвертого поколения модели Mercedes-Benz Actros, однако дизайн и компоновка оригинальные. Новинка оснащена современным рядным 6-цилиндровым двигателем объемом 12 л, мощность которого варьируется от 380 до 550 л.с. Трансмиссия – автоматизированная коробка передач ZF Traxon. Здесь же были представлены грузовые автомобили перспективного семейства: КАМАЗ-5490 NEO и его газодизельная модификация, КАМАЗ-54901, КАМАЗ-54909 с подключаемым передним гидроприводом колес, гибридный автомобиль КАМАЗ-65208, электробус КАМАЗ второго поколения с новым интерьером и экстерьером и обширная линейка спецтехники.

Ульяновский автозавод показал новое семейство малотоннажных грузовиков «Профи», которые позиционируются в качестве прямых конкурентов «ГАЗель Бизнес». На старте продаж рамный автомобиль предложат в заднеприводном варианте с одинарной кабиной и двумя типами платформ, затем появятся и полноприводные версии с понижающим рядом в трансмиссии (они получат двойную кабину). Все машины имеют грузоподъемность 1,5 т и оснащены 2,7-литровым бензиновым двигателем ЗМЗ, развивающим 149 л.с., и 5-ступенчатой «механикой». Кстати, рядом с серийными «Профи» интриговал высокотехнологичной начинкой прототип гибридного исполнения модели. Это уже взгляд в будущее. Автомобиль, создаваемый совместно с компанией «Россети», появится на рынке к 2020 году.

Наконец, одной из самых приятных неожиданностей выставки стали премьеры коммерческой линейки LADA. Наиболее перспективной представляется новая модификация фургона Largus с высокой крышей, произведенная дочерним предприятием АВТОВАЗа компанией «ВИС-Авто». По словам директора по продажам ПАО «АВТОВАЗ» Виталия Осипова, первой рынку будет предложена модификация с базовыми дверьми, позднее – исполнение с дверьми увеличенной высоты. Подвеска и силовая линейка в рамках модернизации не перенастраивались. Кроме того, на вазовском стенде можно было увидеть популярные «рабочие лошадки» – промтоварный фургон LADA Granta и изотермический фургон LADA 4х4. Еще одна перспективная модель – LADA Vesta CNG: модификация, которая позволяет использовать два вида топлива – сжатый природный газ (метан) и бензин. Эта машина, уже вышедшая на российский рынок в июле, была представлена на выставке в качестве автомобиля-такси.

В партию сгрудились малые…

Важнейшее направление выставки COMTRANS – легкие коммерческие автомобили. Ну а самым красивым экспонатом, пожалуй, стал прототип пикапа Mercedes-Benz X-Class, серийная версия которого придет на российский рынок во втором квартале 2018 года. Покупатель может рассчитывать не только на удивительно стильную по меркам сегмента внешность, но и на люксовую отделку и фирменные решения в бортовой электронике. Ожидаются дизельные исполнения X 220 d (163 л.с.) и X 250 d (190 л.с.). Позже появится и вариант с топовым дизельным V6 (258 л.с.). Совладать с бездорожьем поможет фирменная полноприводная трансмиссия с понижающей передачей и опциональной блокировкой дифференциала заднего моста. Помимо нового пикапа немецкий концерн показал линейку модификаций Mercedes-Benz Sprinter Classic, Vito и Citan. В частности, улучшенные микроавтобусы Sprinter Classic и Vito, предназначенные для перевозки инвалидов, детей и пациентов, минивэны для отдыха и спорта (Vito Marco Polo Activity, Sprinter Classic Tourist и Sprinter Tourist Voyage), а также исполнения со спецзащитой (бронирование).

Зорен Хезе, генеральный директор Mercedes-Benz Vans в России Сейчас, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу, интерес к пассажирским LCV возрос. На правах локального производителя мы смогли предложить сразу несколько популярных исполнений на базе Sprinter Classic. При этом мы стали более гибкими и готовы реализовать практически любое желание клиента. Скажем, он хочет более комфортные сиденья. Нет проблем, мы заимствуем их у нашего туристического автобуса. Неограниченные возможности индивидуализации доступны и для автомобилей на базе Vito и немецкого Sprinter. Кроме того, мы удовлетворяем повысившийся спрос на LCV со спецзащитой. Что же касается нашего нового пикапа X-Class, то я уверен в его успехе в России. Этот автомобиль многогранен – подходит и для бездорожья, и для города.

Главной российской премьерой марки «Volkswagen Коммерческие автомобили» стал Crafter второго поколения, заказы на который дилеры начали принимать еще весной. В отличие от фургона прошлой генерации, созданного совместно с Mercedes-Benz, новый Crafter является собственной разработкой Volkswagen. Стали доступны не только заднеприводные и полноприводные, но и переднеприводные исполнения, снижен коэффициент лобового сопротивления. Всего же компания представила в Москве 21 автомобиль, в частности 10 спецверсий. В их числе машина медицинской службы Caddy Ambulance, мобильный сервис Crafter35 Mobile Service Unit, бронеавтомобиль инкассации Transporter Armoured и грозный пикап Amarok со специальной внедорожной подготовкой (силовой бампер, увеличенный клиренс, колеса большего диаметра).

Компания Ford представила в сегменте LCV различные исполнения Transit и Tourneo c новой системой телематики Ford Telematics. Этот сервис, разработанный специально для России, позволяет удаленно контро-лировать различные функции автомобиля.

Марка Iveco выставила сразу несколько версий Daily нового поколения. В том числе с коммуникационной системой Daily Business Up, позволяющей оптимизировать бизнес-процессы и стиль вождения, а также отправлять данные о поездке в режиме реального времени по электронной почте.

Держится курса на развитие легкого коммерческого транспорта и компания Isuzu. Ее пикап D-Max был показан на выставке в комплектации Arctic Truck, предназначенной для суровых климатических условий эксплуатации.

Таким образом, выставка СOMTRANS в очередной раз стала центральным событием года в мире коммерческого автотранспорта. Практически все представители компаний, с которыми нам удалось пообщаться в рамках форума, едины во мнении – российский рынок коммерческой техники оживает. На фоне пусть скачкообразного, но все же уверенного роста продаж коммерческой техники расширяются модельные линейки, строятся новые заводы, повышается процент локализации.

Михаил Семенихин, глава марки «Volkswagen Коммерческие автомобили в России» Что касается Crafter нового поколения, то мы впервые выводим эту модель в категории N1 – до 3,5 т для водителей с правами категории B. То есть основными потребителями станут малый и средний бизнес. Мы исходим из того, что примерно 60% продаж будет приходиться на категорию N1 во всем ее многообразии – прежде всего передний привод, а также полный и задний. Планы на 2018 год традиционно амбициозные: рассчитываем продать около 10 тыс. автомобилей, притом что текущий год планируем закрыть на уровне 8 тыс. единиц. Таким образом, прирост в 2018-м составит 20–25%. Значимую долю в этом составит новый Crafter.