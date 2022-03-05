Автомобильный портал Motorpage
Спасибо конверсии?

Российский концерн «Алмаз-Антей», разрабатывающий системы противоракетной обороны, анонсировал выпуск высокопроизводительного электрокроссовера E-Neva. Это произойдет в рамках реализуемой программы конверсии

Как рассказали в концерне, производящем зенитные комплексы С-300, С-400 и С-500, уже создана концептуальная версия электромобиля, базирующегося на беспилотной модульной электрической платформе. Последняя, дебютировавшая в августе прошлого года на выставке «Армия-2021», была спроектирована Обуховским заводом, который входит в состав концерна и специализируется на выпуске командных пунктов для ракетных войск.

Дизайн новинки (компактного кроссовера длиной 4,5 м) разработан специалистами Санкт-Петербургского политехнического университета, который занят также в проекте другого российского электромобиля – «Кама 1». О внешности E-Neva можно судить по первым официальным скетчам, видеоролику и изображениям из базы Роспатента. Судя по этой визуализации, автомобиль выполнен в современном стиле с акцентами на развитых бамперах, зауженной светодиодной оптике, высокой подоконной линии, покатой крыше и большой колесной базе.

Снимки салона позволяют составить представление о стиле и оснащении «электрички» от ракетчиков, но нужно понимать, что речь идет пока о ходовом прототипе. С одной стороны, салон выглядит презентабельным – «парящие» цифровая приборка и 15-дюймовый центральный тачскрин, проектор данных на лобовое стекло и компактный кнопочный блок «климата». С другой стороны, понятно, что дизайн салона не окончательный. В частности, здесь используются такие явно временные решения, как двухспицевое рулевое колесо от автомобилей Skoda. Анонсированы также багажное отделение на 610 л, системы помощи водителю и интеграция мультимедиа со смартфонами.

Силовая установка E-Neva позиционируется как высокопроизводительная. Сообщается, что для кроссовера выделено два электроагрегата, разнесенных по осям, которые выдают совокупно 435 л.с. и 824 Нм и обеспечивают разгон до 60 км/ч за 2,7 с, максимальные 197 км/ч, запас хода 463 км и полноприводный потенциал. При этом E-Neva оснащена пружинной подвес­кой и системой рекуперации энергии, платформа (при базовой длине 4300 мм, колесной базе 2990 мм и клиренсе 190 мм) предусматривает возможность установки батареи LiNMC емкостью 88 кВт•ч, а также гибридной силовой установки с электрохимическим генератором, работающим на водороде.

Платформа E-Neva обозначена в качестве модульной и беспилотной. То есть в перспективе проект может вылиться в широкую линейку «зеленых» моделей, некоторые из которых получат системы автопилотирования. В частности, рассматривается выпуск городского электромобиля сегмента B+ и LCV. Сообщается также, что в максимальной комплектации электромобиль будет оснащен подключаемым передним приводом. А значит, вероятно появление и базовых заднеприводных исполнений с менее мощными силовыми установками.

Сроки начала производства и его место «Алмаз-Антей» не уточняет. Но отмечается, что проект реализуется в рамках работ по диверсификации производства и увеличению доли высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Спасибо конверсии?
05 марта 2022

"Спасибо конверсии?"
Александр Андреев, автор программы «Народный тест-драйв» на радио «Вести FM»
30 января 2022

"Когда закончится нефть"
02 декабря 2021

"Воевать ли нам с электрокарами?"
Бойкот углероду
06 ноября 2021

"Бойкот углероду"
Искрометные премьеры
11 июня 2021

"Искрометные премьеры"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

KIA Soul EV - kia soul ev 2015 зеленый свет
Тест драйв
26 ноября 2014

KIA Soul EV
"Зеленый свет"

Интересные новости по теме

Электромобиль или обычная машина - на чем лучше выигрывать гонки?

Электромобиль или обычная машина - на чем лучше выигрывать гонки?

Знаете, когда люди говорят о мощных электромобилях, то в их преимущество ставят "уникальную динамику разгона". Причем это преподносится с таким пафосом, что будто обычная машина с ДВС такого обеспечить не в состоянии 04 марта 2022 0
iEV Z

В Дании разработали электромобиль, который способен растягиваться

Датская компания iEV Motors открыла предзаказы на необычный мини-электромобиль iEV Z, который может менять длину и вместительность 14 февраля 2022 0
Власти Англии будут платить владельцам электрокаров за их пользу

Власти Англии будут платить владельцам электрокаров за их пользу

Компания National Grid совместно с британским парламентом запустит тестовый проект по использованию заряда батарей электрокаров в качестве источника энергии в коммунальных сетях Великобритании 14 февраля 2022 0
В Министерстве экономики РФ разработали комплекс мер по популяризации электромобилей

В Министерстве экономики РФ разработали комплекс мер по популяризации электромобилей

Минэкономики выпустило рекомендации по проведению в субъектах РФ мероприятий, направленных на популяризацию электротранспорта. Документ уже направлен в 19 пилотных регионов, власти которых должны будут в скором времени представить свои планы 11 февраля 2022 0
Во Вьетнаме построили электромобиль для Бэтмена

Во Вьетнаме построили электромобиль для Бэтмена

Супергероев любят все, и каждый поклонник старается им подражать. Некоторые шьют себе костюмы, а некоторые строят супергеройские машины 09 февраля 2022 0
Старые «Таврии» получат новую жизнь

Старые «Таврии» получат новую жизнь

Конверсией машин с ДВС в электрокары занимается множество европейских автопроизводителей – Aston Martin, Jaguar, Mini. Недавно выяснилось, что подобной практикой стали заниматься и в Украине 07 февраля 2022 0
Кама-1

Раскрыты сроки начала продаж отечественного электрокара «Кама-1»

Компактный сити-кар «Кама-1» может выйти на российский рынок в 2024-2025 годах, сообщил в интервью RTVI глава КамАЗа Сергей Когогин 28 января 2022 0
В Минпромторге рассказали о сроках появления первого отечественного электрокара

В Минпромторге рассказали о сроках появления первого отечественного электрокара

В Минпроторге предполагают, что новый массовый электромобиль российского производства встанет на конвейер в ближайшие год-два 30 декабря 2021 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

5 0 4 0