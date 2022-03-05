Российский концерн «Алмаз-Антей», разрабатывающий системы противоракетной обороны, анонсировал выпуск высокопроизводительного электрокроссовера E-Neva. Это произойдет в рамках реализуемой программы конверсии

Как рассказали в концерне, производящем зенитные комплексы С-300, С-400 и С-500, уже создана концептуальная версия электромобиля, базирующегося на беспилотной модульной электрической платформе. Последняя, дебютировавшая в августе прошлого года на выставке «Армия-2021», была спроектирована Обуховским заводом, который входит в состав концерна и специализируется на выпуске командных пунктов для ракетных войск.

Дизайн новинки (компактного кроссовера длиной 4,5 м) разработан специалистами Санкт-Петербургского политехнического университета, который занят также в проекте другого российского электромобиля – «Кама 1». О внешности E-Neva можно судить по первым официальным скетчам, видеоролику и изображениям из базы Роспатента. Судя по этой визуализации, автомобиль выполнен в современном стиле с акцентами на развитых бамперах, зауженной светодиодной оптике, высокой подоконной линии, покатой крыше и большой колесной базе.

Снимки салона позволяют составить представление о стиле и оснащении «электрички» от ракетчиков, но нужно понимать, что речь идет пока о ходовом прототипе. С одной стороны, салон выглядит презентабельным – «парящие» цифровая приборка и 15-дюймовый центральный тачскрин, проектор данных на лобовое стекло и компактный кнопочный блок «климата». С другой стороны, понятно, что дизайн салона не окончательный. В частности, здесь используются такие явно временные решения, как двухспицевое рулевое колесо от автомобилей Skoda. Анонсированы также багажное отделение на 610 л, системы помощи водителю и интеграция мультимедиа со смартфонами.

Силовая установка E-Neva позиционируется как высокопроизводительная. Сообщается, что для кроссовера выделено два электроагрегата, разнесенных по осям, которые выдают совокупно 435 л.с. и 824 Нм и обеспечивают разгон до 60 км/ч за 2,7 с, максимальные 197 км/ч, запас хода 463 км и полноприводный потенциал. При этом E-Neva оснащена пружинной подвес­кой и системой рекуперации энергии, платформа (при базовой длине 4300 мм, колесной базе 2990 мм и клиренсе 190 мм) предусматривает возможность установки батареи LiNMC емкостью 88 кВт•ч, а также гибридной силовой установки с электрохимическим генератором, работающим на водороде.

Платформа E-Neva обозначена в качестве модульной и беспилотной. То есть в перспективе проект может вылиться в широкую линейку «зеленых» моделей, некоторые из которых получат системы автопилотирования. В частности, рассматривается выпуск городского электромобиля сегмента B+ и LCV. Сообщается также, что в максимальной комплектации электромобиль будет оснащен подключаемым передним приводом. А значит, вероятно появление и базовых заднеприводных исполнений с менее мощными силовыми установками.

Сроки начала производства и его место «Алмаз-Антей» не уточняет. Но отмечается, что проект реализуется в рамках работ по диверсификации производства и увеличению доли высокотехнологичной продукции гражданского назначения.