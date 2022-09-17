Способно ли автомобильное стекло без потери качества возродиться из груды осколков? За решение этой прежде неподъемной задачи взялась компания Audi с партнерами
Современное автомобильное стекло – продукт высокотехнологичный и прочный. Тем не менее вылетевшие из-под колес камни, ДТП и злоумышленники ежегодно превращают это блестящее великолепие во многие и многие тонны боя. Если же добавить сюда стекла, демонтированные с отслуживших свое транспортных средств, то не приходится удивляться тому, что в одной лишь Германии ежегодно утилизируется порядка 85 тыс. т закаленного и ламинированного автомобильного стекла. Это равнозначно вывозу на свалку? Не совсем так, но...
Трансформация в бутылку – вот пока еще потолок для переработанного автомобильного стекла. Вернуться к исполнению прежних обязанностей прозрачному вторсырью долгие годы препятствовали принятые в отрасли высокие стандарты безопасности. Сейчас они не стали ниже, но, похоже, появились новые технологии рециклирования. Проверить их эффективность и экономическую целесообразность применения призван рассчитанный на год совместный проект компаний Audi, Reiling, Saint-Gobain Glass и Saint Gobain Sekurit.
Но первым вступает в дело Original Teile Logistik GmbH & Co. KG. Под столь замысловатым названием скрывается подразделение концерна Volkswagen, отвечающее за вывоз всяческих отходов производства. В данном случае поврежденные автомобильные стекла, накопившиеся в отобранных для участия в проекте сервисных центрах, доставляются на предприятия компании Reiling Glas Recycling. Там происходит измельчение и «дистилляция» стеклобоя. Окантовку, используемую в триплексах прозрачную поливинилбутиральную (ПВБ) пленку, провода системы обогрева и антенны отделяют от собственно стекла. Для этого применяется самое современное оборудование – в частности, сепараторы магнитных и немагнитных металлов, электронно-оптические системы сортировки материалов. Пошедшую в «отсев» ПВБ-пленку вновь используют при производстве автомобильных стекол. Правда, это в будущем...
Пока же на заводе компании Saint-Gobain Glass в немецком Херцогенрате (земля Северный Рейн-Вестфалия) прозрачные гранулы разделяют на «сорта» в соответствии с их составом и цветом, чтобы достичь в каждой группе максимальной однородности, без чего невозможно получение высококачественного стекла. Затем вторсырье в пропорции от 30:70 до 50:50 смешивают с основными компонентами (кварцевый песок, карбонат натрия, мел), из которых состоит стекло, и пускают на переплавку в газовых печах. На выходе получают листы плоского стекла размером 3×6 м. После обработки на заводах компании Saint-Gobain Sekurit они превращаются в прозрачные панели для окон и панорамных крыш автомобилей. Всего за год в рамках совместного проекта с Audi планируется выпустить 40 т такого рециклированного стекла.
Если результаты тестов окажутся положительными, в том числе с точки зрения окупаемости процесса, то первым технологическую новинку примерит компактный электрический кроссовер Audi Q4 e-tron, отчего он станет еще «зеленее». Для марки четырех колец это будет продолжением истории, начатой в 2017 году. Тогда в замкнутый цикл по производству элементов конструкции из алюминия включили отходы прессовых цехов.
Audi занимается рециклированием не из праздного любопытства. Это способ экономить невозобновляемое сырье и энергию, что автоматически влечет за собой сокращение выбросов парникового СО2. Когда такая задача оформлена в виде законодательных актов, предусматривающих огромные штрафы для нарушителей, уменьшение генерации двуокиси углерода на 30% при производстве автомобильного стекла за счет использования вторсырья точно будет весьма весомым, пусть даже на долю прозрачных панелей приходится в среднем лишь около 3% массы современной легковой машины.
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