Каждый автомобиль подлежит регулярному техническому обслуживанию с проверкой состояния и заменой деталей, узлов, масел и смазок. Всегда ли оправданна их замена по сроку службы и каковы последствия несвоевременной замены?*

Начнем с масел и технических жидкостей. Замена масла в двигателе – непререкаемая позиция. Никто не сомневается в том, что моторное масло подлежит строго регулярной замене, причем обязательно вместе с масляным фильтром. Интервал замены может варьироваться у различных моделей от 7500 до 20 000 км. Чаще всего производители рекомендуют 10 000 км (как правило, у дизельных моторов) и 15 000 км.

Если вы по какой-то причине не знаете, при каком пробеге следует менять масло на вашей машине, ориентируйтесь на 10-тысячный пробег. Или на время: масло в моторе нужно менять раз в год независимо от пробега. На подержанном автомобиле с сомнительной сервисной историей его лучше заменить сразу после покупки и в дальнейшем менять согласно регламенту техобслуживания.

Если масло «испортилось»...

Цвет масла – не повод для его замены. Моторное масло довольно быстро темнеет при работе. И пусть темнеет! Главное, чтобы не ухудшались его свойства. А они непременно ухудшатся при перепробеге автомобиля относительно указанного срока замены масла или при нахождении его в картере без замены дольше положенного срока, то есть года. Нехорошие признаки – наблюдение в масле твердых включений (загрязнений или продуктов износа двигателя), вспенивание, выпадение осадков в виде хлопьев, заметное загустение масла или, наоборот, его разжижение. «Испорченное» масло необходимо немедленно заменить! Более того, нужно определить причину его «порчи»: возможно, продукт оказался подделкой, в масло попало топливо, охлаждающая жидкость, посторонние загрязнители, мотор предельно изношен.

При замене некачественного масла или при переходе на масло другой вязкости, а также марки двигатель следует промыть. Для этого используется специальный промывочный состав, тоже часто называемый маслом. Он встречается в продаже, так что самостоятельно создавать смесь из бензина, керосина и растворителей не стоит – можно лишь навредить мотору.

«Старое», не вовремя замененное масло теряет смазывающие свойства и вызывает ускоренный износ деталей двигателя. Знакомый водитель служебного автомобиля говорил, что как-то из-за просроченного ТО цепь в приводе газораспределительного механизма растянулась (как она это делает, расскажем позже), перескочила через зубья звездочек, фазы газораспределения нарушились, произошло соударение клапанов и поршней, за чем последовал дорогой и длительный ремонт.

Охлаждающая жидкость также подлежит замене по регламенту (как правило, через 60–120 тыс. км пробега), но бывает, что ее тоже меняют по признакам «износа». Это, во-первых, потеря оригинального цвета (такая жидкость бывает голубой, желтой, красной, ярко-розовой в зависимости от фирмы-производителя). ОЖ стала похожа на воду с примесью ржавчины? Менять, срочно менять! Другая вероятность – плавающие в ней масляные пятна. Значит, где-то моторное масло и ОЖ «пересекаются», чего быть не должно. При замене «замасленной» жидкости требуется определить причину попадания в нее масла. Обычно это пробой прокладки между блоком цилиндров и головкой.

Тормозную жидкость тоже следует менять в соответствии с регламентом, а если он не известен, то раз в два года. «Просроченная» тормозная жидкость может содержать излишнее количество воды, что в крайних случаях влечет вскипание ТЖ при торможении и, соответственно, «пропадание» тормозов.

Заменять тормозную жидкость следует лишь той, которая указана в инструкции к автомобилю или на крышке бачка. До недавнего времени на американских машинах и предназначенных для американского рынка (например, в Lexus) применялась тормозная жидкость DOT3, затем появилась возможность смешивать ее с DOT4. Это важно, поскольку на автомобилях для российского и европейского рынков чаще применялась DOT4, которая более распространена в нашей стране.

Подойдет и для гидроусилителя

Трансмиссионное масло на некоторых моделях автомобилей не требует замены вообще: оно залито в коробку передач на весь срок ее службы. И все-таки мастера рекомендуют его менять каждые 60 000 или хотя бы раз в 120 000 км. В механических коробках масло меняется легко, желательно только прогреть его перед заменой, проехав около десятка километров. Как-то мы меняли трансмиссионное масло на Lada Kalina одного из первых выпусков – сильно шумела коробка передач. После замены заводского масла на импортное (более дорогое, но подходящее по параметрам) шум явно уменьшился.

Замена масла в автоматических коробках передач и вариаторах значительно сложнее. Иногда автопроизводители требуют применения в этих агрегатах исключительно фирменных жидкостей, часто малораспространенных. Я бы не стал пренебрегать этой рекомендацией.

А что с «роботами»? Ведь, по сути, это те же механические коробки с электронными актуаторами. Думаю, в вазовском «роботе» АМТ используется то же масло, что и в обычной механической коробке, и заменить его там не сложнее. На других автомобилях, возможно, надо предварительно прочесть инструкцию.

Примечательно, что в гидравлических усилителях руля часто применяется то же масло (или жидкость), что и в «автоматах» – Dexron II или III. Характерный признак этого состава – темно-красный цвет. Есть и другой вариант – зеленая жидкость. Она обнаруживается на BMW, Ford, а также в Chevrolet Niva. Смешивать зеленую жидкость с Dexron нельзя!

В задне- и полноприводных машинах есть еще одно место применения трансмиссионного масла – картер заднего моста. Сюда может заливаться как то же масло, что и в механическую коробку передач (ни в коем случае не «автомат»!), так и специальное, но мало отличающееся. Менять его следует регулярно, чаще всего через 90 000–120 000 км. У меня как-то случился казус: слил масло из картера моста, но пробку заливного отверстия отвернуть не удалось, она прочно «прикипела». Как залить свежее масло? Пришлось демонтировать крышку картера (хорошо, что была съемной), отнести домой, нагреть на газовой плите, и только после этого удалось стронуть пробку. Снятие же крышки картера повлекло замену прокладки… В общем, лучше проводить такие операции на СТО.

Не разбирайте ШРУСы

Замены консистентных смазок в узлах трения, как правило, не требуется. Может понадобиться добавление смазки в регулируемые роликовые подшипники ступиц колес, но автопроизводители все чаще переходят на нерегулируемые двухрядные шариковые подшипники, в которые смазка заложена на весь срок службы. А он при аккуратном движении может длиться годами. Если со временем подшипник все же «запел» (звук очень резкий, хорошо слышный, напоминающий шум от металлического колеса по асфальту), заменой смазки ему уже не поможешь, необходимо заменить подшипник. И чем скорее, тем лучше, ведь при такой напасти может на скорости заклинить колесо!

Также не требуется замены смазки в ШРУСах – шарнирах равных угловых скоростей на валах привода колес. Эти шарниры с тщательно подогнанными друг к другу деталями лучше вообще не разбирать, разве что для замены изношенных или поврежденных резиновых чехлов. Но, если автомобиль какое-то время ездил с поврежденным чехлом, в шарнир наверняка попала грязь. Стоит ли ограничиться заменой смазки? Тут мнения расходятся. Кто-то считает, что ШРУСы лучше лишний раз не трогать – это высокоточные изделия и при повреждении чехла надо менять весь шарнир. Другие с легким сердцем меняют смазку, а то и лишь порванный чехол. Последствия не заставляют себя ждать: при повороте колес из-под машины начинает доноситься «пулеметная очередь». Это приговор ШРУСу: грязь повредила тонкое изделие, поправить дело можно только заменой весьма недешевого узла.

* Продолжение темы – в следующем номере.