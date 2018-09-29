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Масляные горизонты

Болид команды Mercedes-AMG Petronas Motorsport встречает посетителей центра
Болид команды Mercedes-AMG Petronas Motorsport встречает посетителей центра

Веснои? этого года под Турином был официально открыт международныи? центр исследовании? и технологии? Petronas, а уже летом мы наблюдали за работои? крупнеи?шего в Европе завода по производству масел и научного центра

На открытии центра в марте в чис-ле высоких гостеи? присутствовали четырехкратныи? чемпион Formula  1 Льюис Хэмилтон и его напарник Валттери Боттас. Мое посещение завода и нового лабораторно-офисного центра было более будничным, но не менее интересным – специалисты Petronas Lubricants International показали, как разрабатываются и производятся всевозможные масла, и рассказали, как меняет- ся жизнь завода и научного центра с появлени- ем великолепного нового здания.

Petronas Lubricants International – это глобальная дочерняя компания концерна Petronas, занимающаяся производством и реализацией смазочных материалов. Несмотря на свой формально небольшой возраст – в этом году она отмечает свое первое десятилетие, – PLI более чем компетентна в своей области: компания была образована на базе приобретенного у FIAT «смазочного» предприятия FL Selenia, обладающего практически вековым опытом создания моторных масел и технических жидкостей. В результате крупныи? азиатскии? игрок объединился с компаниеи? с более чем столетним европеи?ским наследием. У PLI пять глобальных центров исследовании? и технологии?, два основных – в итальянском Турине и малаи?зии?ском Банги, при этом туринскии? центр служит платформои? для научно-исследовательских программ, используемых во всем мире.

Проверено временем

Завод и технологическии? центр под Турином встречают огромными танками с базовыми маслами производста Petronas, которые позже смешиваются со специальными присадками и превращаются в моторные масла под брендом Petronas. Кстати, недавно PLI вступила в элитныи? клуб производителеи? базовых масел уровня 3+, в котором в мире еще всего две компании. Несмотря на солидныи? возраст, за- вод выпускает около 100 тыс. т масел в год, по- чти половина из них – автомобильные, остальное – масла и гидравлические жидкости для сельскохозяи?ственнои?, строительнои? техники и промышленности.

По трубопроводам из танков базовое масло поступает в цеховые смесительные колонны объемом до 30 т. Многие операции выполняются вручную, но за счет строгого контроля обеспечивается необходимое качество.

Из цехов, где на конвейерах проплывают бочки и канистры с маслом, перехожу в цех готовои? продукции. Отсюда масла в таре самых разных объемов и цветов отгружаются клиентам. Объем огромного склада обновляется примерно раз в полтора месяца. Здесь, например, можно увидеть бочки серо-стального цвета с трехлучевои? звездои? – один из ключевых партнеров PLI получает с этого завода расфасованные масла, а также вывозит их цистернами на первую и последующие заливки.

К заводу примыкает двухэтажное здание из красного кирпича, где находятся лаборатории научного центра и офисы. Часть лаборатории? контролируют качество выпускаемых материа-лов и, скорее всего, останутся здесь. Остальные лаборатории и офисы постепенно перемещаются в здание нового технологического центра, а освобождающиеся площади будут использованы для расширения производства.

Мощный импульс

Наконец перехожу на соседнюю территорию и вхожу в новыи? технологическии? и исследовательскии? центр – здесь будет развиваться концепция Petronas Fluid Technology Solutions, уже сеи?час приносящая победы в самых престижных автогонках и позволяющая с успехом переносить некоторые технологии в масла для двигателеи? массового производства.

Неслучаи?но светлыи? холл нового цен-тра встречает посетителеи? болидом команды Mercedes-AMG Petronas Motorsport – здесь тестируют топливо и смазочные материалы для гибридного Mercedes-AMG W09 EQ Power+. Все эксплуатационные материалы для Formula 1 (кроме топлива) производятся на заводе в Италии, топливо на треки привозят из Малаи?зии.
В мире королевских гонок сеи?час происходят радикальные изменения – по объему двигателеи? болиды F1 сравнялись с обычными малолитражками. К тому же в сезоне 2018 года команды обязали использовать не более трех моторов, а еще деи?ствует жесткии? норматив по расходу масла – 0,6 л/100 км. За счет этого масла и другие рабочие жидкости в двигателях болидов работают во все более экстремальных условиях, и одним из главных факторов, приносящих победы, остается моторное масло. Прорывная технология CoolTech с прочными молекулярными цепочками не дает перегреваться маслу и в моторах спортивных машин, и в двигателях серии?ных автомобилеи?, благодаря чему они значительно меньше подвержены износу и образованию нагара на поршнях.

Обладая уникальной возможностью испытывать свои технологические наработки на гоночном треке, в Petronas просто-напросто не могли ею не воспользоваться. Именно благодаря такому транзиту технологий с гоночного трека в сегмент гражданских автомобилей во многом появилась, к примеру, линейка моторных масел Petronas Syntium. Конечно, это не буквально то же самое масло, что льют в болиды, но все же. Однако в портфеле Petronas существуют примеры обратного движения – с обычных дорог в автоспорт. Например, моторное масло для грузовиков Next 0W-20, разработка которого заняла около десяти лет, уже принесло две победы команде Petronas De Rooy IVECO в ралли «Дакар».

Настоящее и будущее

Спрашиваю специалистов компании, не обеспокоены ли они надвигающеи?ся электромобильностью и связанным с этим снижением потребности в моторных маслах. Отвечают, что уже сеи?час при работе над смазочными и охлаждающими материалами в PLI изучают очень непростые вопросы охлаждения гибридных и электрических силовых установок. Управление температурой в подобных системах обычных автомобилеи? или системах ERS гоночных болидов, в которых мгновенно запасается или потребляется огромная электрическая мощность, – сравнительно новая проблема, но она уже успешно решается специалистами компании.

В новом здании я увидел и современные стенды для тестирования двигателеи?. Теперь просторные помещения позволяют испытывать их совместно с коробками передач, что дает возможность точнее моделировать нагрузки. На таких стендах используется внешнее охлаждение двигателя: теплообменники находятся в подвале, а температура жидкости, поступающеи? в мотор, регулируется электроникои?. Кроме того, на этих стендах совместно с трансмиссиеи? используются и современные электродинамические тормоза.

...Огромное здание с экстравагантным пилоном постепенно наполняется жизнью. По мнению представителеи? PLI, вложенные в новыи? центр 60 млн долларов дадут возможность компании удерживать и развивать лидерство в области высоких технологии? для масел за счет более эффективных разработок и исследовании?. 

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