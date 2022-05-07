Итак, весна в разгаре – уже много солнца, дороги освобождаются от льда, и все, казалось бы, прекрасно. Но именно это время года создает серьезные проблемы для автомобилистов…
Более того, множество проблем. Прежде всего, это дороги. Как показывает практика, асфальт с трудом переживает зиму. Перепады температур, реагенты и автомобили делают свое разрушительное дело. В результате на дорожном полотне появляются колеи и ямы. А так как весной обычно выпадает большое количество осадков, в них скапливается вода. Та самая, которая провоцирует возникновение очень неприятного явления под названием «аквапланирование».
Его физика достаточно проста. При толщине водяного слоя около 1,5 см и скорости от 60 км/ч шина не успевает вытеснить воду из пятна контакта с дорогой, в результате чего автомобиль начинает как бы всплывать над ней. Чаще всего это проявляется в нарушении курсовой устойчивости транспортного средства. В ответ на это большинство водителей пытаются реагировать поворотом руля. Причем иногда довольно амплитудным. И, естественно, сбросом газа. Просто потому, что банально страшно.
В результате автомобиль теряет скорость, после чего в какой-то момент передние колеса машины опять восстанавливают контакт с дорогой. Но, если руль повернут в сторону, происходит практически рывковое изменение траектории движения, и это может спровоцировать занос (тем более что педаль газа отпущена и предпосылки для скольжения задних колес уже есть).
Подобное развитие событий неприятно. Поэтому, если вы попали в режим аквапланирования на автомобиле с передним или задним приводом, не бросайте газ полностью, а слегка уменьшите его, чтобы тяга на ведущих колесах оставалась. Рулем же в случае необходимости работайте очень сдержанно, находясь в готовности вернуть его к положению «прямо», когда восстановится контакт с дорогой. На заднем приводе газ можно отпустить сильнее, поскольку замедляющиеся задние колеса будут выполнять роль якоря, стабилизируя машину.
Но лучше все-таки вообще не оказываться в подобной ситуации. И это возможно. Старайтесь избегать колеи, да и вообще не стоит активно атаковать лужи. Ведь даже небольшая водная поверхность на дороге порой скрывает достаточно глубокую яму. И таких после зимы появляется множество. Впрочем, иногда просто нет возможности объехать лужу (скажем, в плотном потоке транспортных средств).
Зато есть проверенные приемы, позволяющие снизить или полностью исключить ущерб от контакта с ямами. Можно использовать так называемый режим разгрузки. Например, если под ваше правое переднее колесо попала яма и сманеврировать нельзя, поскольку вокруг другие автомобили, то, сохраняя текущий уровень газа, непосредственно перед тем, как то самое правое колесо окажется в яме, быстро и практически рывком поворачиваем руль в правую сторону и сразу же возвращаем его в положение «прямо». Благодаря этому машина коротко перенесет свой вес на левую сторону кузова, а правые колеса преодолеют яму практически без удара.
Правда, для этого режима необходима скорость. И чем она выше, тем эффективнее становится прием. Хотя при правильном применении он эффективен уже со скорости чуть больше 30 км/ч. Это так называемый режим поперечной разгрузки. Еще раз повторю: при его использовании руль поворачивается на препятствие. То есть в сторону ямы.
Если же препятствие попадает сразу под оба колеса (к примеру, «лежачий полицейский»), можно воспользоваться продольной разгрузкой. Чтобы ее вызвать, задействуем уже не рулевое колесо, а педаль тормоза. Просто перед препятствием активно и резко нажимаем на нее, в результате чего машина перераспределяет свой вес на передние колеса. А непосредственно перед тем, как они войдут в контакт с препятствием, резко бросаем тормоз. В этот момент передние колеса практически подпрыгивают вверх, и вы без проблем преодолеваете дорожную неровность.
Но должен заметить, что для эффективного применения приемов их нужно отрабатывать. Причем, конечно же, не на дорогах общего пользования, а под руководством опытных инструкторов.
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