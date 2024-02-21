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21 фев 2024

24 февраля Южная Корея введет запрет на экспорт автомобилей в Россию

24 февраля Южная Корея введет запрет на экспорт автомобилей в Россию

Правительство Южной Кореи расширит ограничения на экспорт в Россию за счет запрета поставок автомобилей с двигателями объемом более 2,0 литров. Соответствующее постановление вступит в силу 24 февраля

О расширении ограничений на экспорт автомобилей и автозапчастей стало известно еще в прошлом году. Тогда речь шла об увеличении списка запретных товаров на 1159 позиций, включая машины с моторами более 2,0 л. На данный момент корейские СМИ пишут о 682 различных товаров. Однако не уточняется, попали ли в список гибриды и электрокары. Также не ясно, коснется ли это автомобилей корейских марок, выпускающихся за рубежом. 

Упомянуты и исключения. Они коснутся тех сделок по покупке корейских автомобилей, которые были заключены до вступления в силу новых ограничений. Предполагается, что это не сильно повлияет на поставки автомобилей с Корейского полуострова. Несмотря на ограничения, российские дилеры скорее всего будут также переводить машины через Киргизию и Казахстан, но вероятно, их итоговая стоимость повысится для покупателя.

При написании новости использовалась информация:
autonews

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