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В круиз на двух колесах

Groza Traveller 800 передняя фараGroza Traveller 800 рульGroza Traveller 800 вид сзади

Говорят, что автомобиль возит тело, а мотоцикл — душу, и, если ваша душа жаждет свободы, а тело соскучилось по ветру в лицо, значит, пора отправляться подальше от тесных городов. Но какой байк выбрать для путешествия? Если вы мечтаете о поездке к морю по ровной асфальтовой трассе и хотите «автомобильного» комфорта, присмотритесь к большому круизеру Groza Traveller 800

Этот мотоцикл готов к странствиям прямо с завода — в комплектацию входят жесткие кофры общим объемом 120 л, широченный обтекатель, накладки на дуги с боксами для мелочей, хорошая аудиосистема с четырьмя 6,5 дюймовыми динамиками, рукоятки руля с многоступенчатым подогревом и, конечно, просторное, мягкое седло с подиумом, широченной спинкой и подлокотниками для «второго номера».

Высота водительской части седла всего 720 мм, поэтому даже невысокий байкер легко достанет до земли, а, если ваш рост около 180 см, ноги и вытягивать не придется. Посадка очень комфортная, расслабленная — ступни опираются на широченные площадки, вынесенные чуть вперед, руки свободно лежат на руле шириной около 840 мм — сидишь будто в кресле. Пульты на руле стандартные, хотя от мотоцикла с V-twin и ременным приводом ожидаешь раздельных харлеевских поворотников. Есть аварийка, можно помигать дальним светом, а на левом пульте — дополнительные кнопки управления «мультимедийкой» и hands free. Ведь Groza Traveller 800 — современный круизер, и вместо аналоговых приборов у него большой цветной 7 дюймовый TFT-дисплей, отражающий массу нужной информации, включая давление и температуру в шинах. Есть возможность подключить телефон по Bluetooth, за обстановкой впереди и позади мотоцикла следят два видеорегистратора, а освещение полностью светодиодное. В общем, Traveller 800 по части опций не уступит многим конкурентам, а куда смотрели конструкторы, когда создавали этот байк, понятно с первого взгляда. V-образный двухцилиндровый четырехтактник, который передает крутящий момент на заднее колесо с помощью ремня известной марки USA Gates, говорит сам за себя, причем очень громко — монументальные хромированные трубы глушителей выдают басы даже на холостых оборотах. Ребра на цилиндрах — скорее декорация, двигатель жидкостного охлаждения — восьмиклапанный, впрысковый, никакой архаики. Мощность мотора — 61 л.с. при 7000 об/мин, максимум крутящего момента 72 Нм достигается при 5500 об/мин. «Максималка» — 160 км/ч, а вот динамику разгона производитель не афиширует, хотя по ощущениям — зря, со светофора Traveller 800 уходит так бодро, что вжимает поясницу в ступеньку седла. Диаметр цилиндра 91 мм, ход поршня — 61,5 мм, мотор довольно короткоходный и любит высокие обороты, хотя острой нехватки «низов» не чувствуется. К тому же шестискоростная коробка передач настроена неплохо, так что слишком часто переключаться не приходится — трогаться и лавировать в пробках можно на второй передаче, в городском потоке выше четвертой подниматься практически негде, а до пятой-шестой обычно добираешься только на трассе. Кстати, сцепление довольно легкое, пальцы не устают, а двуплечая лапка переключения передач очень удобна — вверх щелкаешь пяткой, вниз — носком, переключения четкие, а нейтралка ищется с первого раза.

К мощности тормозов тоже не придерешься: впереди целых два 320 миллиметровых диска с четырехпоршневыми суппортами, сзади один 260 миллиметровый диск, и, к счастью, пользоваться им приходится нечасто. Педаль ножного тормоза — да-да, это именно «автомобильная» педаль, слишком возвышающаяся над правой платформой, чтобы нажать на нее, нужно высоко задирать носок. Впрочем, на какой тормоз ни жми, заблокировать колесо не получится — двухканальная ABS срабатывает вовремя. Легкосплавные 17 дюймовые диски «обуты» в разноширокие шины CST — 140 мм впереди и 200 мм сзади.

Прежде чем говорить о подвеске, давайте уточним массогабаритные характеристики. Длина мотоцикла — 2495 мм, то есть без пяти миллиметров два с половиной метра, а колесная база — 1600 мм. Причем Traveller 800 не только длинный, но и широкий — 960 мм. Чтобы избежать нежелательных контактов с окружающим транспортом, нужно помнить, что крайние точки — это не грузики на руле и не зеркала на коротких ножках, которые вообще не мешают в потоке, а кофры и дуги. Вместе со всем своим оборудованием байк весит 332 кг, и, когда вы пытаетесь сдвинуть его с места, этот вес очень хорошо ощущается. Но на ходу Traveller 800 оказывается достаточно мягким и плавным, подвеска так хорошо отрабатывает неровности, что мелких трещин в асфальте вы просто не заметите, а перед «лежачими полицейскими» можно не вставать и почти не снижать скорость. Секрет в том, что впереди у Traveller вилка перевернутого типа с многоступенчатой регулировкой, что в этом классе встречается совсем не часто. Сзади тоже можно настроить не только преднатяг пружин, но и сами амортизаторы. Так что подвеска у Groza Traveller 800 не просто есть, она работает так хорошо, что и на грунте вам будет комфортно.

Правда, погонять по проселкам вряд ли удастся: небольшой клиренс в 130 мм, длинная колесная база, дорожная резина, даже низко закрепленная боковая подножка — все против того, чтобы вы съезжали с ровного асфальта. Ездить каждый день на работу — тоже сомнительное удовольствие, байк слишком широкий для пробок в мегаполисах, разве что в выходные можно неспешно фланировать по центру под приятную музыку. К тому же в обширном семействе «Грозы» есть круизеры поуже и полегче: на сайте компании «Роллинг Мото», ввозящей к нам эти мотоциклы, найдется все, что душе угодно, начиная с 650 кубового Groza XS650, который с трех шагов не отличишь от H-D Sportster, и заканчивая Wolverine 800 с консольной задней подвеской и гигантским «катком» шириной 360 мм.

Ну а Groza Traveller 800 — чистый путешественник. Пакуйте в кофры все, что может понадобиться в дороге, заливайте бензин в большой двадцатилитровый бак, сажайте подругу в пассажирское «кресло» и отправляйтесь туда, куда давно просилась ваша душа, не отказывая телу в комфорте.

       

Технические характеристики мотоцикла Groza Traveller 800

Габариты

2495x960x1300 мм

Колесная база

1600 мм

Высота по седлу

720 мм

Вес

332 кг

Двигатель

двухцилиндровый V-образный, 4?тактный,  охлаждение жидкостное, 800 см3

Мощность

61 л.с. при 7000 об/мин

Крутящий момент

72 Нм при 5500 об/мин

Трансмиссия

6?ступенчатая

Передняя подвеска

телескопическая вилка перевернутого типа с регулировками

Задняя подвеска

две пружины и два газонаполненных амортизатора с регулировками

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