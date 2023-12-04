В этот день 1950 года Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт „НАМИ“ вывез на испытание первый прототип НАМИ-013

Разработка данной модели началась в 1947 году с проектирования малолитражной машины. В итоге, инженеры пришли к созданию 3-рядного 6-местного заднемоторного автомобиля. НАМИ-013 получил вагонную компоновку и должен был стать первым минивэном, разработанным в СССР. За создание модели отвечали автоконструктор Юрий Долматовский, инженер Константин Зейванг и художник-конструктор Владимир Арямов.

НАМИ-013 получил полностью независимую пружинную подвеску всех колес. Двигатель и автоматическая коробка передач располагались сзади. Привод соответственно был задний. Согласно проекту, данный автомобиль должен был получить 4-цилиндровый оппозитный бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, но в итоге ему достался агрегат от ГАЗ-М20 “Победа”, форсированный до 63,5 л.с.

Дизайн НАМИ-013 был настолько впечатляющим и оригинальным, что многие иностранные автомобильные журналы писали о нем, как о прорыве в советском автопроме. В салоне также применялся ряд интересных решений. Изначально водительское сиденье располагалось по центру дивана и было немного выдвинуто вперед. Пассажиры первого ряда могли занять места по бокам от водителя. В последующем передние сиденья были выполнены в виде двухместного дивана. Второй ряд представлял собой два универсальных сиденья, которые могли легко складываться для освобождения полезного пространства.

К сожалению, НАМИ-013 не суждено было добраться до серийного производства. Руководство НАМИ понимало, что данный проект было технически трудно реализовать в непростое для страны послевоенное время, поэтому в 1953 году разработка и испытания НАМИ-013 прекратились. К 1954 году все опытные образцы были списаны и разобраны.