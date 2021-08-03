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3 авг 2021

Acura NSX получит заряженную версию Type S

Acura NSX получит заряженную версию Type S
Автор фото: фирма-производитель

Как ни печально признавать, но факт остается фактом – жизненный цикл NSX подходит к концу. Но попрощаться со спорткаром в Acura решили особым образом!

Прощание особого типа заключается в создании заряженной модификации Type S.  Презентация модели состоится уже 12 августа, но в данный момент мы можем оперировать лишь небольшой горсткой информации, которая сформировалась из набора официальных анонсов и обещаний. В целом, наобещали нам многое и мощный движок, и агрессивную внешность.

Вся проблема заключается в том, что конкретных технических деталей никто обнародовать не собирается. Мы знаем лишь то, что машине доработают подвеску и перенастроят рулевое управление. Напомним, что стандартный NSX оснащается сразу четырьмя моторами — 3,5-литровым V6 с турбиной и тремя электродвигателями. Совокупно они развивают около шестисот лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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