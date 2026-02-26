Конституционный суд разъяснил ответственность автомоек за угон автомобилей

Конституционный суд России поставил точку в резонансном деле о повреждении автомобиля Mercedes-Benz сотрудником автомойки. Поводом для разбирательства стала жалоба жителя Таганрога, который не смог взыскать с автомойки ущерб за разбитый автомобиль после угона

Инцидент произошел после того, как владелец оставил машину с ключами на мойке. Сотрудник заведения воспользовался ситуацией, угнал автомобиль и попытался скрыться от полиции. Погоня закончилась аварией и серьезными повреждениями машины. Угонщика осудили, однако взыскать ущерб с его работодателя суды отказались, поскольку между сотрудником и автомойкой не было официально оформленных трудовых отношений.

Обращаясь в Конституционный суд, автовладелец настаивал, что действующие нормы уголовного, гражданского и трудового законодательства препятствуют возмещению ущерба. Он указывал, что осужденный не располагает имуществом, а значит, взыскание с него фактически невозможно.

Конституционный суд с этими доводами не согласился. Судьи пришли к выводу, что оспариваемые нормы не противоречат Конституции и не лишают потерпевшего права на компенсацию. При этом было отмечено, что размер ущерба может определяться по разным методикам: от минимальной оценки с учетом износа до полной стоимости ремонта.

В решении подчеркивается, что владелец автомобиля сохраняет право требовать полного возмещения убытков в гражданском порядке. Таким образом, КС дал понять, что отсутствие трудового договора усложняет, но не исключает возможность защиты прав пострадавшего.