Американцы создали мотор такой же мощности, как у Bugatti Veyron Super Sport

Компания Katech Performance представила восьмицилиндровый агрегат на базе мотора V8 LT5 — такой же используется в Chevrolet Corvette ZR1 C7. Отдача доработанного агрегата достигает 1159 лошадиных сил. У Bugatti Veyron Super Sport мощность мотора W16 с четырьмя турбинами составляет 1200 л.с.

Двигатель LT5, который многие тюнинг-ателье используют в качестве базы для доработок и который в топовой заводской модификации устанавливается на Corvette ZR1, имеет рабочий объём 6,2 литра и рекордную для дорожного Corvette отдачу в 766 л.с. Однако в компании Katech последний параметр сочли недостаточным.

Рабочий объём был увеличен до 6,4 литра, а степень сжатия повышена с 10.1:1 до 10.3:1. Головки блока цилиндров модифицированы — произведён портинг (изменение диаметра и формы впускных и выпускных каналов), установлены другие клапаны и усиленные поршни. Заказчики мотора могут выбирать один из двух механических нагнетателей — либо собственной разработки Katech, либо нагнетатель Magnuson с индексом TBVS 2650.

С любым из компрессоров мотор будет выдавать 1159 л.с. и 1441 Нм момента. Новый двигатель получил название Track Attack, а его параметры — практически как у Bugatti Veyron Super Sport (1200 л.с. и 1500 Нм).