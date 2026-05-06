6 май 2026

Амстердам очищает улицы от рекламы автомобилей с ДВС

С 1 мая в столице Нидерландов вступил в силу запрет на размещение наружной рекламы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Под запрет также попали и другие товары, в которых используется ископаемое топливо

Под ограничения попали все основные рекламные площадки города, включая билборды, остановки общественного транспорта и станции метро. В результате, привычные изображения авиаперелетов и автомобилей уступили место культурным и общественным инициативам. Данное решение объясняется стремлением привести визуальную среду города в соответствие с новой климатической политикой.

Согласно опубликованной информации, на товары, в которых используется ископаемое топливо, приходилось около 4% от всей наружной рекламы в городе. Участники рынка уже высказали недовольство давлением на бизнес и новыми ограничениями на свободу продвижения продукции. Однако сторонники реформы, чье число превалирующее, заявляют, что отказ от подобной рекламы снизит влияние на спонтанные покупки и со временем изменит потребительские привычки.

При написании новости использовалась информация:
BBC

