6 май 2026

Новый Spyker C8 Preliator получит 800-сильный V8

Это уже не первый анонс новый модели после двух банкротств марки в 2014 и 2021 годах, но глава компании Виктор Мюллер уверен, что на этот раз проект окажется успешным

Согласно анонсу, новый C8 Preliator не получит ни электрической, ни гибридной силовой установки. Бренд сделал ставку на традиционный мотор. Речь идет о турбированном двигателе V8 мощностью 800 л.с., однако о происхождении агрегата пока ничего не известно. Максимальная скорость составит 350 км/ч. Напомним, что ранее модель C8 оснащалась 515-сильным двигателем объемом 4,2 л производства Audi.

Премьера новинки состоится 14 августа на мероприятии в Carmel Valley в рамках Monterey Car Week. Предположительно компания планирует выпустить несколько десятков экземпляров, включая спецверсии.

