Volkswagen готовит гоночный Golf для покорения Нюрбургринга

Концепт Volkswagen Golf R 24H станет новой гоночной модификацией модели и готовится к дебюту на трассе Нюрбургринг в следующем году

Разработка ведется совместно с командой Max Kruse Racing и приурочена к 25-летию спортивного подразделения марки. История серии началась в 2002 году с модели Volkswagen Golf R32, и теперь бренд намерен отметить юбилей самой мощной версией Golf R.

Volkswagen Golf R 24H получит развитый аэродинамический обвес с массивной «юбкой» и антикрылом. Также можно заметить воздухозаборники на капоте и более широкие колесные арки.

В компании подчеркивают, что Volkswagen Golf R 24H пока имеет статус шоукара, однако работа над полноценной гоночной версией уже началась. Технические характеристики должны опубликовать в ближайшие месяцы.

