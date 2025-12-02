Эксперты предупреждают о мошенниках на рынке подержанных автомобилей

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, сегодня любую сделку купли-продажи можно оспорить, если продавец заявит, что действовал под влиянием мошенников. Суды нередко поддерживают такие требования, что создает дополнительную неопределенность для покупателей дорогостоящей техники

Проверить юридическую историю автомобиля по-прежнему непросто. Ограниченный набор официальных источников не позволяет получить полную картину, а данные о залоге или запретах на регистрацию могут не отображаться в реестрах. По оценкам экспертов, около 10% автомобилей на рынке не стоят на учете в ГАИ, и регистрация таких машин в дальнейшем невозможна. Однако спрос на них сохраняется благодаря возможности фактически избежать штрафов и оплаты парковки.

Наиболее высокий уровень рисков наблюдается на юге страны в Краснодарском и Ставропольском краях, тогда как Москва демонстрирует лучшие показатели прозрачности и контроля благодаря развитой системе фиксации нарушений.

Несмотря на распространенное мнение, покупка у дилера не гарантирует юридической чистоты автомобиля. Более 80% сделок совершается между частными лицами, а многие дилеры работают лишь как посредники, снимая с себя ответственность за техническое и юридическое состояние машины. При этом стоимость подержанного автомобиля у дилера может быть выше на 20–30%.

