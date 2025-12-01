В Минтрансе обсуждают возможность сделать дороги без ограничений скорости

Заместитель главы Минтранса Константин Пашков заявил на Конгрессе молодых ученых в «Сириусе» о теоретической готовности транспортной отрасли к созданию дорог без скоростных ограничений

Чиновник подчеркнул, что ключевым препятствием остаются инженерные требования. Это касается не только качества покрытия, но и конфигурации съездов, развязок и параметров безопасности, которые должны соответствовать скоростям, близким к возможностям современного автотранспорта. Минтранс пока не уточняет, когда обсуждение может перейти в практическую плоскость.

Вопрос скоростных режимов не раз поднимался и ранее. После появления участков с ограничением скорости в 130 км/ч на трассах «Автодора» рассматривалась возможность увеличения лимита до 150 км/ч, но инициатива так и не получила развития. Сейчас разговор коснулся уже полного снятия ограничений.

Часть экспертов поддерживает идею, отмечая, что современные трассы М-11 и М-12 фактически допускают движение с более высокими скоростями. Однако даже сторонники признают, что большинство водителей предпочитают ехать экономично и стабильно, ограничиваясь диапазоном 110–130 км/ч.

Противники инициативы считают ее преждевременной. Специалисты по безопасности напоминают, что инфраструктура изначально проектируется под конкретные скоростные параметры и отмена лимитов может привести к резкому росту аварийности. Ассоциация операторов камер указывает, что высокая скорость является одним из главных факторов тяжести последствий ДТП.