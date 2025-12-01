Автомобильный портал Motorpage
1 дек 2025

В Минтрансе обсуждают возможность сделать дороги без ограничений скорости

В Минтрансе обсуждают возможность сделать дороги без ограничений скорости
Автор фото: ru.freepik.com

Заместитель главы Минтранса Константин Пашков заявил на Конгрессе молодых ученых в «Сириусе» о теоретической готовности транспортной отрасли к созданию дорог без скоростных ограничений

Чиновник подчеркнул, что ключевым препятствием остаются инженерные требования. Это касается не только качества покрытия, но и конфигурации съездов, развязок и параметров безопасности, которые должны соответствовать скоростям, близким к возможностям современного автотранспорта. Минтранс пока не уточняет, когда обсуждение может перейти в практическую плоскость.

Вопрос скоростных режимов не раз поднимался и ранее. После появления участков с ограничением скорости в 130 км/ч на трассах «Автодора» рассматривалась возможность увеличения лимита до 150 км/ч, но инициатива так и не получила развития. Сейчас разговор коснулся уже полного снятия ограничений.

Часть экспертов поддерживает идею, отмечая, что современные трассы М-11 и М-12 фактически допускают движение с более высокими скоростями. Однако даже сторонники признают, что большинство водителей предпочитают ехать экономично и стабильно, ограничиваясь диапазоном 110–130 км/ч.

Противники инициативы считают ее преждевременной. Специалисты по безопасности напоминают, что инфраструктура изначально проектируется под конкретные скоростные параметры и отмена лимитов может привести к резкому росту аварийности. Ассоциация операторов камер указывает, что высокая скорость является одним из главных факторов тяжести последствий ДТП.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...

Камеры с нейросетью в Москве сократили число нарушений с непристегнутыми ремнями более чем на 55%

01 декабря 2025

Audi вернет физические кнопки и улучшит водительские ассистенты

01 декабря 2025

Большинство российских автолюбителей не почувствуют изменения утильсбора

01 декабря 2025
Cupra Raval

Cupra готовит новый хот-хэтч Raval

01 декабря 2025
Nissan Frontier Pro (2026)

Nissan представил новый пикап Frontier Pro

28 ноября 2025

LiXiang анонсировала выпуск своих первых умных очков Livis

28 ноября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Solaris HC - solaris hc (2022) верность традициям Тест драйв
28 ноября 2025

Solaris HC
"Верность традициям"
Evolute i-Space - evolute i-space (2024) suv с большим запасом хода и передним приводом
Тест драйв
25 ноября 2025

Evolute i-Space
"SUV с большим запасом хода и передним приводом"
FAW Bestune B70 - faw bestune b70 (2025) больше не faw?
Тест драйв
21 ноября 2025

FAW Bestune B70
"Больше не FAW?"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 1 4