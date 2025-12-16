Jaguar опроверг слухи об увольнении главного дизайнера бренда

Компания Jaguar выступила с официальным заявлением в ответ на появившиеся в СМИ сообщения об увольнении шеф-дизайнера Джерри Макговерна. Представитель бренда подтвердил, что информация о прекращении его работы в компании не соответствует действительности, и комментировать спекуляции Jaguar не намерен

Поводом для слухов стали публикации британских и индийских изданий, в которых утверждалось, что Макговерна якобы вывели из офиса на фоне резкой реакции публики на недавний ребрендинг Jaguar. Новая рекламная кампания и концепт Type 00 вызвали заметный негатив со стороны поклонников марки и автолюбителей.

Слухи об увольнении Макговерна подкреплялись и кадровыми перестановками в руководстве Jaguar Land Rover. Чуть больше недели назад компанию покинул генеральный директор Адриан Марделл, а его место занял Пи-Би Баладжи, имеющий более тридцати лет опыта работы в автомобильной индустрии и долгую карьеру в структуре Tata Motors.

Джерри Макговерн работает в Jaguar и Land Rover уже 21 год и считается одним из ключевых архитекторов современного облика марок. Под его руководством были созданы такие модели, как Range Rover Evoque, Velar, Defender и актуальное поколение Range Rover.

