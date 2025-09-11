Aurus возглавил бывший глава авиастроительной корпорации, выпускающей самолеты Superjet 100

В российской марке Aurus сменился генеральный директор. Руководителем компании назначен Андрей Богинский, ранее занимавший пост главы авиастроительной корпорации «Яковлев», выпускающей самолеты Superjet 100

Богинский имеет богатый опыт в авиационной отрасли. Он работал в Минпромторге, возглавлял холдинг «Вертолеты России», а затем корпорацию «Иркут» (ныне «Яковлев»). В Aurus он пришёл на смену Андрею Панкову, который руководил проектом с конца 2022 года.

Aurus был создан в рамках правительственного проекта «Кортеж» для первых лиц государства. Серийный выпуск седана Senat стартовал в Елабуге в 2021 году, позже к нему присоединился внедорожник Komendant. Кроме того, ограниченные партии автомобилей собираются в Москве и Объединенных Арабских Эмиратах.

Структура собственности Aurus на сегодня остается частично закрытой. По последним данным, крупнейшие доли принадлежат ФГУП «НАМИ» (63,5%) и арабскому фонду Tawazun (36%). В начале 2025 года 0,5% компании получил КамАЗ.

