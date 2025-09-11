Автомобильный портал Motorpage
11 сен 2025

Aurus возглавил бывший глава авиастроительной корпорации, выпускающей самолеты Superjet 100

Aurus возглавил бывший глава авиастроительной корпорации, выпускающей самолеты Superjet 100
Автор фото: фирма-производитель

В российской марке Aurus сменился генеральный директор. Руководителем компании назначен Андрей Богинский, ранее занимавший пост главы авиастроительной корпорации «Яковлев», выпускающей самолеты Superjet 100

Богинский имеет богатый опыт в авиационной отрасли. Он работал в Минпромторге, возглавлял холдинг «Вертолеты России», а затем корпорацию «Иркут» (ныне «Яковлев»). В Aurus он пришёл на смену Андрею Панкову, который руководил проектом с конца 2022 года.

Aurus был создан в рамках правительственного проекта «Кортеж» для первых лиц государства. Серийный выпуск седана Senat стартовал в Елабуге в 2021 году, позже к нему присоединился внедорожник Komendant. Кроме того, ограниченные партии автомобилей собираются в Москве и Объединенных Арабских Эмиратах.

Структура собственности Aurus на сегодня остается частично закрытой. По последним данным, крупнейшие доли принадлежат ФГУП «НАМИ» (63,5%) и арабскому фонду Tawazun (36%). В начале 2025 года 0,5% компании получил КамАЗ.
 

При написании новости использовалась информация:
interfax

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi RS3 Sportback (2025)

Audi прощается со своим 5-цилиндровым мотором

11 сентября 2025

Правительство одобрило автоматическую проверку ОСАГО по камерам

11 сентября 2025
LADA Vesta SE (2025)

Три новые версии Lada Vesta выйдут на рынок до конца года

11 сентября 2025

Почему система поощрений за сообщения о пьяных водителях не работает?

11 сентября 2025
Xpeng P7 (2025)

Xpeng представил конкурента Tesla с запасом хода 820 км

10 сентября 2025

«Интерьер из 1995-го»: дизайн-директор Mercedes раскритиковал концепты Audi и BMW

10 сентября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely EX5 - geely ex5 (2025) плавно, комфортно и с музыкой Тест драйв
09 сентября 2025

Geely EX5
"Плавно, комфортно и с музыкой"
Lada Iskra - lada iskra (2025) разумная целесообразность
Тест драйв
04 сентября 2025

Lada Iskra
"Разумная целесообразность"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) в поисках энергии атлантов
Тест драйв
28 августа 2025

Exeed Exlantix ET
"В поисках энергии Атлантов"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 3 3 7