12 дек 2025

Porsche признал лидерство Китая в электромобилях и вынужден вернуться к автомобилям с ДВС

Porsche прямо говорит, что центр автомобильных технологий теперь находится в Китае, а продажи немецкого бренда на крупнейшем авторынке мира продолжают снижаться

Например, в 2024 году они упали на 28%, а за первые девять месяцев этого года — еще на 26%. Глава китайского представительства Porsche Александр Поллиш считает конкуренцию беспрецедентной и отмечает, что местные компании внедряют инновации с поразительной скоростью. По его словам, рынок наводнили электромобили самых разных классов и ценовых категорий.

Ситуацию осложнило и введение нового налога на роскошь в Китае. Если ранее он распространялся на автомобили дороже 1.3 млн юаней, то теперь действует с отметки 900 тысяч, что сделало продукцию премиальных брендов еще менее доступной. Средняя цена нового Porsche в Китае остается ниже 1 млн юаней, однако покупательская активность продолжает падать.

Согласно планам бренда, число дилерских центров будет снижено со 150 до 80 к концу 2026 года. Также компания готовит новые бензиновые кроссоверы и преемника Macan, который оснастят традиционной силовой установкой. Линейка электрокаров при этом также получит развитие. Сейчас в разработке находятся Cayenne Electric и новый спорткар 718 EV. Конкретные сроки выхода новых моделей пока не сообщаются.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

