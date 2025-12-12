Автомобильный портал Motorpage
Цифровые номера для Afeela 1 станут новой визитной карточкой Sony и Honda

Автор фото: фирма-производитель

Совместное предприятие Sony Honda Mobility объявило что первый серийный электромобиль Afeela 1 выйдет на рынок с необычной опцией. Модель можно будет оснастить полностью цифровым номерным знаком созданным в сотрудничестве со специалистами Reviver (производитель электронных автомобильных номеров)

Судя по опубликованной информации, цифровая табличка сможет показывать номерной знак либо в черном (на белом фоне), либо в белом (на черном фоне) цветах. Однако будет предоставлен широкий выбор различных шрифтов. По желанию на табличку можно будет вывести небольшую дополнительную надпись.

Опция станет платной, но будет доступна на старте продаж Afeela 1. Аналогичные номерные знаки от Reviver на рынке стоят от 900 долларов. Эти устройства работают от батарей, которые нужно менять каждые пять лет. Они не связаны напрямую с электроникой автомобиля, поэтому водитель не сможет сменить номер во время движения.

