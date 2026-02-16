Autoforma представила самый красивый рестомод Volvo P1800ES

Голландская компания Autoforma представила рестомод универсала Volvo P1800ES. Проект построен на базе оригинальной модели начала 1970-х годов, но технически и визуально автомобиль заметно шагнул вперед. Всего планируется собирать по 5 экземпляров в год

Ростомод выделяется классическими пропорциями кузова и рядом современных деталей. Автомобиль получил светодиодную оптику, кованые колесные диски, спойлер на крыше и черную овальную решетку радиатора. Главной дизайнерской «фишкой» модели остается крупное стекло на дверце багажника. Внутри установлены новые сиденья, а также полностью изменены передняя панель и центральная консоль. Судя по опубликованным эскизам, «приборка» будет не цифровой, а классической аналоговой.

Под капотом установлен турбированный 5-цилиндровый двигатель Volvo серии T5, который работает в паре с механической коробкой передач. Сообщается, что инженеры модернизировали шасси, это позволило расширить колею и улучшить управляемость.