Крупным автопроизводителям дали передышку по утильсбору до конца 2026 года

Правительство России утвердило решение об отсрочке уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей. Новые условия распространяются не только на автомобильные заводы, но и на компании, выпускающие самоходную, сельскохозяйственную, строительно-дорожную и коммунальную технику, а также прицепы

Утилизационный сбор представляет собой обязательный платеж за каждое произведенное или ввезенное транспортное средство и предназначен для финансирования его последующей утилизации. Согласно информации Минпромторга РФ, перенос касается обязательств по утилизационному сбору за четвертый квартал 2025 года и за первые три квартала 2026 года. Теперь предприятия смогут перечислить эти платежи в декабре 2026 года.

В министерстве подчеркивают, что отсрочка должна повысить финансовую устойчивость предприятий в условиях подорожавших заемных средств. Высвобожденные ресурсы компании смогут направить на реализацию инвестиционных программ, опережающие закупки комплектующих и своевременную выплату заработной платы.