Автомобильный портал Motorpage
13 фев 2026

Крупным автопроизводителям дали передышку по утильсбору до конца 2026 года

Крупным автопроизводителям дали передышку по утильсбору до конца 2026 года
Автор фото: ru.freepik.com

Правительство России утвердило решение об отсрочке уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей. Новые условия распространяются не только на автомобильные заводы, но и на компании, выпускающие самоходную, сельскохозяйственную, строительно-дорожную и коммунальную технику, а также прицепы

Утилизационный сбор представляет собой обязательный платеж за каждое произведенное или ввезенное транспортное средство и предназначен для финансирования его последующей утилизации. Согласно информации Минпромторга РФ, перенос касается обязательств по утилизационному сбору за четвертый квартал 2025 года и за первые три квартала 2026 года. Теперь предприятия смогут перечислить эти платежи в декабре 2026 года.

В министерстве подчеркивают, что отсрочка должна повысить финансовую устойчивость предприятий в условиях подорожавших заемных средств. Высвобожденные ресурсы компании смогут направить на реализацию инвестиционных программ, опережающие закупки комплектующих и своевременную выплату заработной платы.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...

Экзамен на права может стать цифровым

13 февраля 2026

Tank готовит новый флагманский внедорожник

13 февраля 2026

BMW запретил экспортировать свои автомобили в Россию из Китая

13 февраля 2026

Возрожденный «Руссо-Балт» готовит собственный внедорожник

12 февраля 2026

Ferrari готовит несколько новых моделей

12 февраля 2026

В Китае запустили уникальную лабораторию для экстремальных тестов автопилотов

12 февраля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) утилитарный, но не аскетичный Тест драйв
09 февраля 2026

Foton Tunland G7
"Утилитарный, но не аскетичный"
TENET T8 - tenet t8 (2025) семейные ценности в зимних условиях
Тест драйв
29 января 2026

TENET T8
"Семейные ценности в зимних условиях"
Subaru Outback - subaru outback (2022) японский полноприводный универсал
Тест драйв
26 января 2026

Subaru Outback
"Японский полноприводный универсал"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 4 7