Фирменное топливо Pulsar от «Роснефти» выходит в новые регионы

Компания «Роснефть» продолжает расширять присутствие фирменного топлива Pulsar на российском рынке. В 2025 году линейка стала доступна уже на 1737 автозаправочных станциях

За 2025 год бензин АИ-95 Pulsar появился сразу в шести новых регионах. В их числе — Красноярский и Алтайский края, Республика Хакасия, Томская и Кемеровская области, а также Новосибирск. В результате география продаж бензина Pulsar охватила 37 регионов страны.

Существенно расширилось и присутствие дизельного топлива Pulsar. Если ранее заправиться им можно было только в Московском регионе, то теперь продажи стартовали ещё в семи субъектах, включая Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовскую, Воронежскую, Липецкую, Тверскую и Тульскую области.

Топливо Pulsar производится по фирменной рецептуре «Роснефти» и ориентировано на повышение ресурса двигателя, защиту топливной системы и снижение расхода топлива.

