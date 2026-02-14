Автомобильный портал Motorpage
14 фев 2026

Фирменное топливо Pulsar от «Роснефти» выходит в новые регионы

Фирменное топливо Pulsar от «Роснефти» выходит в новые регионы

Компания «Роснефть» продолжает расширять присутствие фирменного топлива Pulsar на российском рынке. В 2025 году линейка стала доступна уже на 1737 автозаправочных станциях

За 2025 год бензин АИ-95 Pulsar появился сразу в шести новых регионах. В их числе — Красноярский и Алтайский края, Республика Хакасия, Томская и Кемеровская области, а также Новосибирск. В результате география продаж бензина Pulsar охватила 37 регионов страны.

Существенно расширилось и присутствие дизельного топлива Pulsar. Если ранее заправиться им можно было только в Московском регионе, то теперь продажи стартовали ещё в семи субъектах, включая Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовскую, Воронежскую, Липецкую, Тверскую и Тульскую области.

Топливо Pulsar производится по фирменной рецептуре «Роснефти» и ориентировано на повышение ресурса двигателя, защиту топливной системы и снижение расхода топлива.
 

При написании новости использовалась информация:
«Роснефть»

Комментарии к новости

Последние новости

...

Китай готовит почву для революции в электромобилях

13 февраля 2026

Крупным автопроизводителям дали передышку по утильсбору до конца 2026 года

13 февраля 2026

Экзамен на права может стать цифровым

13 февраля 2026

Tank готовит новый флагманский внедорожник

13 февраля 2026

BMW запретил экспортировать свои автомобили в Россию из Китая

13 февраля 2026

Возрожденный «Руссо-Балт» готовит собственный внедорожник

12 февраля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) утилитарный, но не аскетичный Тест драйв
09 февраля 2026

Foton Tunland G7
"Утилитарный, но не аскетичный"
TENET T8 - tenet t8 (2025) семейные ценности в зимних условиях
Тест драйв
29 января 2026

TENET T8
"Семейные ценности в зимних условиях"
Subaru Outback - subaru outback (2022) японский полноприводный универсал
Тест драйв
26 января 2026

Subaru Outback
"Японский полноприводный универсал"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 5 2