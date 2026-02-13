Китай готовит почву для революции в электромобилях

В июле 2026 года в стране будет официально опубликован первый национальный стандарт, посвященный твердотельным батареям для электромобилей. Данный документ станет основой для будущего массового производства таких аккумуляторов

Проект стандарта был подготовлен в конце 2025 года и сейчас проходит этап публичного обсуждения и верификации. В начале этого года регуляторы должны окончательно разработать методы тестирования и критерии оценки твердотельных аккумуляторов. Ожидается, что финальный документ подготовят весной и вступит в силу летом этого года.

Новый стандарт сосредоточен на базовых понятиях и классификации твердотельных аккумуляторов. В нем будут четко разграничены традиционные жидкостные, полутвердотельные и полностью твердотельные батареи. В дальнейшем планируется выпуск дополнительных разделов, посвященных требованиям к электролитам и другим ключевым компонентам.

Твердотельные батареи уже демонстрируют плотность энергии свыше 300 Втч на 1 кг. Один из наиболее инновационных примеров представил концерн Dongfeng, который начал испытания аккумулятора с показателем 350 Втч на 1 кг на электрическом седане eπ 007. По заявлению компании, запас хода данной модели превышает 1000 км.

По предварительным данным, испытания твердотельных аккумуляторов в серийных автомобилях уже в следующем году планируют начать BYD, Geely, Chery и другие крупные китайские производители.