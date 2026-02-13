Автомобильный портал Motorpage
13 фев 2026

Экзамен на права может стать цифровым

Автор фото: из открытых источников

Министерство внутренних дел планирует проработать возможность использования технологий искусственного интеллекта в этой сфере

Как следует из заявления ведомства, речь идет о потенциальном внедрении автоматизированных систем оценки навыков управления транспортными средствами. Инициатива обсуждается на фоне предложений о создании более объективного и технологичного механизма проведения экзаменов.

В МВД подчеркивают, что ключевая цель любых новых решений заключается в повышении защищенности участников дорожного движения, снижении уровня смертности и получения травм при ДТП, а также в формировании более прозрачной и комфортной среды для граждан при получении государственных услуг.

Опыт использования подобных технологий в стране уже имеется. Ранее в одной из учебных организаций Челябинска был создан автоматизированный автодром, который применялся подразделениями ГАИ для приема практических экзаменов. Однако проект оказался слишком затратным с точки зрения обустройства и дальнейшего содержания и в итоге не получил распространения на федеральном уровне.
 

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

