Август стал рекордным по продажам. Какие автомобили стали лидерами рынка и что будет осенью?

В августе было продано 122,2 тыс. новых легковых автомобилей, что стало лучшим результатом с начала 2025 года. Рост к июлю составил 1,3%, однако в сравнении с прошлым годом продажи упали на 17,6%

Рост продаж автомобилей в августе был спровоцирован как акциями и скидками от дилеров, так снижением ключевой ставки и льготными автокредитами. Кроме этого, покупатели спешат оформить сделки на фоне ожиданий дальнейшего повышения цен этой осенью. При этом специалисты напоминают, что снижение стоимости достигается за счет скидок, а не пересмотра рекомендованных цен производителей. Стоит также напомнить, что с 1 августа в России изменились условия, касающиеся утилизационного сбора на автомобили, ввозимые для личного пользования. Больше не будет работать схема, при которой россияне целенаправленно ввозили отечественные автомобили в соседние страны, входящие в ЕАЭС, а после приобретали эти же авто повторно уже значительно дешевле, оплачивая только утильсбор для физлиц.

По маркам в августе лидером остается Lada (27,6 тыс. автомобилей, –2,2% к июлю). Haval показал рост (+22,2%), заняв вторую строчку с результатом 16 тыс. машин. Chery опустилась на третье место (–17,8%, 11,1 тыс.). В пятерке лидеров также Geely (8,7 тыс., +3,6%) и белорусская Belgee (7,8 тыс., +19,9%), вытеснившая Changan.

Если смотреть по моделям, то на вершине списка традиционно Lada Granta (12 912 проданных единиц). Второе место занял Haval Jolion (6 643 шт.), сместивший Lada Vesta (6 332 шт.) на третью позицию. В ТОП-10 также вошли: Belgee X50 (5 102 шт.), Chery Tiggo 7L (3 770 шт.), Changan Uni-S (3 532 шт.), Chery Tiggo 4 (3 476 шт.), Geely Monjaro (3 331 шт.), Haval M6 (3141 шт.) и Lada Niva Legend (3 013 шт.).

Прогнозы на осень у экспертов расходятся. Оптимисты ждут сохранения продаж на уровне 120–130 тыс. машин в месяц, более сдержанные аналитики говорят о 110–120 тыс. сделок. В любом случае сентябрь обещает быть результативным, хотя 2025 год в целом, по оценкам аналитиков, завершится спадом на 22% (около 1,23 млн новых автомобилей). Отметим, что с января по август этого года дилеры реализовали 773,3 тыс. машин, что на 23% меньше, чем за тот же период 2024 года.