5 сен 2025

Британцы из Halcyon создали электромобиль на базе Rolls-Royce Corniche

Автор фото: фирма-производитель

Компания Halcyon, известная своими проектами по реставрации и конверсии Rolls-Royce и Bentley, представила первый электромод модели Corniche

Новинка получила название Highland Heather в честь шотландских вересковых пустошей. Вместо оригинального 6,75-литрового V8 установили электрическую силовую установку, разработанную Evice Technologies. Подробности о мощности и запасе хода компания пока не раскрывает.

Кузов Highland Heather окрасили в редкий фиолетовый оттенок Purple Moorland. В этом же цвете выполнена и отделка салона автомобиля. Классический интерьер сохранили, но при этом добавили мультимедийную систему с Apple CarPlay, круиз-контроль, подогрев и вентиляцию сидений, а также кастомную акустику.

При написании новости использовалась информация:
autoevolution

