Дизайнер Lamborghini будет разрабатывать автомобили для Xiaomi

Стало известно, что к компании Xiaomi присоединился бывший главный дизайнер Lamborghini Фабиан Шмёльц. Он займет должность руководителя направления отдела дизайна китайской марки

В Lamborghini Шмёльц был ключевой фигурой при создании суперкара Temerario, а в Porsche работал над 718 Boxster, концептом VisionGT и прототипом Mission E, впоследствии превратившимся в серийный Taycan.

Приглашение такого специалиста стало особенно актуальным на фоне дискуссий вокруг внешнего облика седана SU7 и кроссовера YU7. Модель SU7 сравнивают с Porsche Taycan, а YU7 — с Ferrari Purosangue. В сети даже появились шутливые прозвища «Mi-sche» и «Fe-rami», таким образом обвиняя компанию в плагиате.

По словам главы дизайнерского отдела компании Ли Тяньюаня, внешний облик моделей Xiaomi имеет научное обоснование и не должен подвергаться сравнению. Также он подчеркнул, что бренд стремился создать тот внешний облик автомобиля, который бы вызывал самую сильную эмоциональную связь у клиентов.

