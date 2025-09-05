Автомобильный портал Motorpage
5 сен 2025

MINI и Deus Ex Machina представили два JCW-концепта

Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Мюнхене MINI показала необычную коллаборацию с австралийским брендом Deus Ex Machina. Результатом сотрудничества стали два уникальных шоу-кара на базе John Cooper Works

Первый концепт, The Skeg, построен на базе электрического JCW и вдохновлен культурой серфинга. Желто-серебристый хэтч получил спойлер в форме серфборда, крепления для доски на крыше, расширенные колесные арки и кузовные панели из стекловолокна, которые снизили массу автомобиля на 15%. Внутри убрали второй ряд сидений и установили лотки для гидрокостюмов.

Второй прототип, The Machine, вдохновлен гонками. Красно-белый хэтч получил дополнительную светотехнику, пластиковый обвес и крупный спойлер на крыше. В салоне установлены спортивные сиденья, каркас безопасности, алюминиевый пол, пятиточечные ремни и гидравлический ручник.

Объединяет оба концепта фирменный белый крест на крыше, который является символом совместного проекта MINI и Deus.
 

