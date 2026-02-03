Автомобильный портал Motorpage
3 фев 2026

Автомобили марки Rox «пропишутся» в России

Автомобили марки Rox «пропишутся» в России
Автор фото: фирма-производитель

Китайская марка Rox официально подтвердила планы по локализации производства своих автомобилей в России. Весной 2026 года калининградский завод Автотор приступит к выпуску гибридных внедорожников Rox 01 и Rox Adamas

На первом этапе автомобили будут собираться крупноузловым методом с использованием уже сваренных и окрашенных кузовов. Такой подход позволит оперативно запустить производство и быстрее вывести локально собранные модели на рынок. В представительстве Rox отмечают, что сотрудничество с Автотором носит стратегический характер и в перспективе может привести к более глубокой локализации при благоприятной рыночной конъюнктуре.

Rox 01 — это полноразмерный внедорожник премиум класса с последовательной гибридной силовой установкой. Модель оснащена 1,5-литровым турбомотором и тремя электродвигателями. Привод – полный. Суммарная мощность – 475 л.с. Заявленный разгон до «сотни» – 5,5с. Запас хода в гибридном режиме – 1115 км по циклу WLTC. Модель Adamas создана на базе 01 и оснащена идентичной силовой установкой, а отличия кроются в дизайне и более богатом оснащении. 

При написании новости использовалась информация:
Ведомости

Комментарии к новости

Последние новости

...

Техосмотр перейдет под жесткий контроль МВД

03 февраля 2026
Jetour T2

Jetour слегка освежил дизайн T2 для России

03 февраля 2026

Страховщики выступили против обязательного регресса по ОСАГО

03 февраля 2026
Toyota

Toyota подтвердила разработку нового 6-местного кроссовера

03 февраля 2026
M-Hero I Limited Edition

Гибридный внедорожник M-Hero получил упрощенную версию для российского рынка

02 февраля 2026

Страховщики хотят получить доступ к дорожным камерам для борьбы с автоподставами

02 февраля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

TENET T8 - tenet t8 (2025) семейные ценности в зимних условиях Тест драйв
29 января 2026

TENET T8
"Семейные ценности в зимних условиях"
Subaru Outback - subaru outback (2022) японский полноприводный универсал
Тест драйв
26 января 2026

Subaru Outback
"Японский полноприводный универсал"
Jetour T2 - jetour t2 discovery (2024) для города и бездорожья
Тест драйв
20 января 2026

Jetour T2
"Для города и бездорожья"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 0 8