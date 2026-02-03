Автомобили марки Rox «пропишутся» в России

Китайская марка Rox официально подтвердила планы по локализации производства своих автомобилей в России. Весной 2026 года калининградский завод Автотор приступит к выпуску гибридных внедорожников Rox 01 и Rox Adamas

На первом этапе автомобили будут собираться крупноузловым методом с использованием уже сваренных и окрашенных кузовов. Такой подход позволит оперативно запустить производство и быстрее вывести локально собранные модели на рынок. В представительстве Rox отмечают, что сотрудничество с Автотором носит стратегический характер и в перспективе может привести к более глубокой локализации при благоприятной рыночной конъюнктуре.

Rox 01 — это полноразмерный внедорожник премиум класса с последовательной гибридной силовой установкой. Модель оснащена 1,5-литровым турбомотором и тремя электродвигателями. Привод – полный. Суммарная мощность – 475 л.с. Заявленный разгон до «сотни» – 5,5с. Запас хода в гибридном режиме – 1115 км по циклу WLTC. Модель Adamas создана на базе 01 и оснащена идентичной силовой установкой, а отличия кроются в дизайне и более богатом оснащении.