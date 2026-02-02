Автомобильный портал Motorpage
2 фев 2026

Гибридный внедорожник M-Hero получил упрощенную версию для российского рынка

Гибридный внедорожник M-Hero получил упрощенную версию для российского рынка
Автор фото: фирма-производитель

Гибридный внедорожник M-Hero I расширил линейку на российском рынке за счет новой версии Limited Edition. Ключевым отличием данной версии стала силовая установка с двумя электромоторами вместо трех, что позволило заметно снизить стоимость модели почти на 2 млн рублей

Модификация оснащена 1,5-литровым мотором и двумя электродвигателями (по одному спереди и сзади). Суммарная мощность системы – 544 л.с. Комплектуется внедорожник батареей емкостью 65 кВт*ч с запасом хода в гибридном режиме 700 км. Напомним, что самая дорогая версия оснащена 816-сильной гибридной установкой и 65-киловаттной батареей, но запас хода у нее чуть выше – 750 км. В обоих случаях привод – полный.

Кроме этого, упрощенная модель лишилась части премиальных опций, в числе которых отдельный экран мультимедийной системы для переднего пассажира, проекционный дисплей, сиденья с функцией массажа, ароматизатор в салоне и система ночного видения.

