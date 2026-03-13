Автомобильный портал Motorpage
13 мар 2026

Автомобили могут получить ультразвуковые системы защиты ежей

Автор фото: ru.freepik.com

По мнению ученых, автомобили в будущем могут оснащаться специальными ультразвуковыми устройствами, которые помогут снизить число наездов на диких животных, и прежде всего, на ежей

Исследование, проведенное специалистами Оксфордского университета, показало, что ежи обладают способностью слышать ультразвук на частотах до 85 килогерц. Это значительно превышает возможности человеческого слуха и открывает новые варианты для защиты животных.

По оценкам ученых, в некоторых регионах под колесами автомобилей ежегодно погибает до трети местной популяции этих животных. Небольшие размеры и ночной образ жизни делают их особенно уязвимыми для дорожного движения.

Специалисты из Оксфорда считают, что проблему можно частично решить с помощью ультразвуковых отпугивателей. Если такие устройства будут устанавливаться на автомобили, они смогут излучать сигнал, который предупредит животное о приближении машины и заставит его покинуть дорогу.

Исследователи надеются, что автомобильная промышленность заинтересуется разработкой и поможет довести технологию до серийного использования. В перспективе подобные системы могут появиться не только на автомобилях, но и на садовой технике или роботизированных газонокосилках, которые также нередко становятся причиной гибели мелких животных.

При написании новости использовалась информация:
popsci

Комментарии к новости

Последние новости

...

Электромобили с пробегом впервые стали дешевле дизельных машин

13 марта 2026
Infiniti QX80 Track Spec концепт

Infiniti готовит к дебюту 600-сильный QX80

13 марта 2026
SAIC MG 07

SAIC готовит электрический фастбек в стиле Porsche

13 марта 2026
Avatr 06T

Avatr готовит электрический универсал мощностью почти 1000 л.с.

13 марта 2026

Казахстан готовит зеркальный ответ России по утильсбору на автомобили

12 марта 2026
Chery QQ3 EV

Chery выводит на рынок доступный электрокар QQ3 EV с запасом хода 420 км

12 марта 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Eonyx City - eonyx city (2026) наследники «оки» Тест драйв
10 марта 2026

Eonyx City
"Наследники «Оки»"
GAC Empow - gac empow (2025) яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс
Тест драйв
03 марта 2026

GAC Empow
"Яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс"
Suzuki Baleno - suzuki baleno (2022) японская марка, индийская сборка
Тест драйв
27 февраля 2026

Suzuki Baleno
"Японская марка, индийская сборка"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 9 3 8