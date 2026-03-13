Автомобили могут получить ультразвуковые системы защиты ежей

По мнению ученых, автомобили в будущем могут оснащаться специальными ультразвуковыми устройствами, которые помогут снизить число наездов на диких животных, и прежде всего, на ежей

Исследование, проведенное специалистами Оксфордского университета, показало, что ежи обладают способностью слышать ультразвук на частотах до 85 килогерц. Это значительно превышает возможности человеческого слуха и открывает новые варианты для защиты животных.

По оценкам ученых, в некоторых регионах под колесами автомобилей ежегодно погибает до трети местной популяции этих животных. Небольшие размеры и ночной образ жизни делают их особенно уязвимыми для дорожного движения.

Специалисты из Оксфорда считают, что проблему можно частично решить с помощью ультразвуковых отпугивателей. Если такие устройства будут устанавливаться на автомобили, они смогут излучать сигнал, который предупредит животное о приближении машины и заставит его покинуть дорогу.

Исследователи надеются, что автомобильная промышленность заинтересуется разработкой и поможет довести технологию до серийного использования. В перспективе подобные системы могут появиться не только на автомобилях, но и на садовой технике или роботизированных газонокосилках, которые также нередко становятся причиной гибели мелких животных.