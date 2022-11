Автомобили Morgan стали оснащать современными опциями

Производитель стал устанавливать на модели Plus Four и Plus Six важные системы безопасности и развлечения.

Возможно, вы удивитесь, но до сегодняшнего дня на «Морганах» не стояло подушек безопасности и системы стабилизации, что несколько странно для современного автомобиля, тем более спортивного. Благо что обе машины базируются на современной алюминиевой платформе и оснащаются двигателями BMW. Собственно, теперь на спорткарах есть все вышеперечисленное и мультимедийный комплекс с восемью колонками.

Отметим, что Plus Four приводится в движение двухлитровым турбомотором, мощностью в 255 лошадиных сил. Plus Six же уже имеет на борту трехлитровый шестицилиндровый мотор, который развивает 335 лошадиных сил.